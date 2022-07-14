Dünyanın en popüler NFT koleksiyonlarından birisi olan Bored Ape Yacht Club, geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddiaya göre aslında sandığımız kadar masum olmayabilir. Gelin hep birlikte bu komplo teorisinin derinliklerine inelim.

Son yıllarda ortaya çıkan NFT furyası, kimilerine göre ‘geleceğin sanatı’ kimilerine göreyse dünyanın en büyük kara para aklama sistemiydi. Her iki durumda da NFT denildiğinde akla ilk gelen isim tabii ki Bored Ape Yacht Club (BAYC) oluyor. Ancak geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir komplo teorisine göre BAYC, aslında göründüğü kadar masum değil.

ABD’li ünlü kavramsal sanatçı ve OkFocus tasarım şirketinin kurucusu Ryder Ripps, hepimizin internette en az bir kez gördüğü bu maymun NFT’lerinin aslında bir Neo-Nazi propagandasının parçası ve hatta temeli olduğunu iddia etti. İstersen gelin hep birlikte bu komplo teorisinin detaylarına bakalım.

Uyarı: Aşağıda yer alan bilgiler Ryder Ripps’in komplo teorisinden alınmıştır. Bu iddiaların herhangi bir şekilde gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmemektedir.

Projenin kurucuları Neo-Nazi mi?

Bored Ape Yacht Club NFT Koleksiyonu ve koleksiyonun çatı şirketi olan Yuga Labs’ın 4 kurucu ortağı mevcut, Whylie Aronow (Gordon Goner), Greg Solano (Gargamel), Zeshan Ali (Sass) ve Kerem Atalay (EmperorTomatoKetchup). Kurucuların sosyal medyada seçtikleri isimler ise oldukça enteresan.

Whylie Aronow’un seçtiği isim olan Gordon Goner kullanıcı adını bir anagram olarak düşündüğünüzde ortaya çıkan kelimeler “Drongo Negro” oluyor. Drongo, Avusturalya’da sokak dilinde “aptal” anlamına geliyor. Negro ise kölelik döneminde Fransa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde siyahileri aşağılayan bir kelime olarak biliniyor.

Şirketin ikinci kurucu ortağı olan Greg Solano ise Gargamel kullanıcı adını kullanıyor. Şirinler çizgi filminden tanıdığımız Gargamel’in Yahudileri temsil ettiği düşünülüyor. Hatta 4Chan ve Reddit gibi forumlarda çoğu zaman Yahudilere Gargamel olarak hitap ediliyor. Solano aynı zamanda BAYC’yi kurmadan önce üniversite yıllarında, insanlar üzerinde yaptığı canice deneylerle bilinen Nazi SS subayı Hans Reiter’dan ilham alınan bir kurgu Nazi romanını tez olarak yazmıştı.

Kerem Atalay’ın kullandığı kullanıcı adı olan EmperorTomatoKetchup ise 1971 yılında yayınlanan aynı isimli bir filme ait. Filmde asker üniformalı bir çocuk yetişkin bir bireye cinsel istismarda bulunuyor. Film bu nedenle de çıktığı yıldan itibaren dünyanın pek çok yerinde yasaklandı.

Ekibin son üyesi olan Zeshan Ali’nin kullanıcı ismi olan Sass ise Nazi Almanya’sındaki SA ve SS isimli iki paramiliter birliği ifade ediyor. SA birlikleri yarı profesyonel güvenlik güçleri olarak bilinirken SS birlikleri ise tam profesyonel ve yüksek donanıma sahip askeri güçlerdi.

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Ripps’in açıklamasına göre kurucuların geçmişleri ve seçtikleri kullanıcı isimleri onların birer Neo-Nazi olduğunu işaret ediyordu. Yine Ripps’in iddialarına göre bu ekibi tanıyan kişiler onların eskiden birer faşist, şimdilerde ise kripto-faşist olduklarını belirtmiş.

Bored Ape Yacht Club’ın logosu ve şirketin kökeni

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Bored Ape Yacht Club’ın orijinal logosu, siyah bir daire içerisinde bir maymun kafatasından oluşuyor. Bu logo özellikle Nazi Almanya’sındaki SS Totenkopf amblemine fazlasıyla benziyor. Totenkopf, SS askerlerinin toplama kamplarından görevli alt kolu olarak biliniyor. Ayrıca iki logoda da kurukafalarda 18 diş olması dikkat çekiyor. 18 sayısı Naziler tarafından ‘kutsal’ görülen sayılardan birisi. Alfanümerik bir kod olan 18, A ve H yani Adolf Hitler’in isminin baş harflerini temsil ediyor. Ayrıca iki logonun da dış kısımları pürüzsüz değil. Tüm bu benzerlikler ise fazlasıyla dikkat çekiyor.

BAYC’nin çatı şirketi olan Yuga Labs, Ripps’in teorisine göre adını Kali Yuga’dan alıyor. Kali Yuga, Hint zaman anlayışına göre maddi ve manevi yozlaşmanın doruğa çıktığı ve kıyametten önceki son zaman olarak biliniyor. Kali Yuga ayrıca Nazi Almanya’sında Yahudilerin ortaya çıkışı ile bağdaştırılmıştı. Nazilere göre Kali Yuga’dan kurtulmanın tek yolu Yahudilerin “soyunu tüketmekti”.

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Yuga Labs’in remi sitesinde ayrıca şirketi kurarken Hashmasks isimli bir koleksiyondan ilham aldıklarını belirtiyorlar. Hashmasks, İsviçreli bir şirket olan Suum Cuiqe Labs’in bir NFT koleksiyonudur. Suum Cuiqe, Türkçede ‘Herkes hak ettiğini bulur’ anlamına geliyor ve bu terim Nazi Almanya’sında Yahudi toplama kamplarının kapılarında Almanca olarak (Jedem Das Seine) yazıyor. Yuga Labs aynı zamanda Suum Cuiqe Labs’e olan hayranlıklarını sıkça dile getiriyor.

Şirket ayrıca Bored Ape Yacht Club’ı ilk kez 27 Nisan 2021’de ön satışa sunmuştu. 30 Nisan tarihinde tam anlamıyla çıkış yapan koleksiyon hakkında verdikleri bir röportajda kurucular, Bored Ape Yacht Club’ın resmi çıkış tarihini 30 Nisan olarak kabul ettiklerini belirmişlerdi. Yine Naziler tarafından önemli bir tarih olan 30 Nisan, Adolf Hitler’in ölüm tarihi olarak biliniyor.

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NFT’lerin altındaki anlamlar

Bored Ape Yacht Club, ilk çıkış yaptığı günden beri NFT’lerin içerikleri hakkında âdeta topa tutulmuştu. NFT’lerde kullanılan canlının maymun (Ape) olması, eski zamanlarda siyahilere ‘maymun’ denilerek hakaret edilmesini akıllara getirmişti. Buna ek olarak pek çok NFT’de 2. Dünya Savaşı’na ve ırkçılığa dair göndermeler bulunuyor. 4Chan forumlarında ortaya çıkan ırkçı Pepe meme’lerine oldukça benzeyen bu NFT’lerin arasında ‘Kamikaze’ yazan bir kafa bandı takan maymun, Alman Nazi döneminde ve öncesinde yaygınca kullanılan Prusya kaskı, Belçikalıların Kongo işgali sırasında taktıkları ve siyahi köleliği ile özdeşleştirilen kasklar bulunuyor.

Yine koleksiyondaki NFT’lerden birisi olan 1488 numaralı NFT’de hapishane kıyafeti girmiş bir maymun bulunuyor. Kıyafetin üzerindeki hapishane numarasına baktığımızda ise bu sayının 019807 olduğunu görüyoruz. Teoriye göre bu sayıdan sıfırlar çıkarıldığında ortaya çıkan sayı 1987. Bu yıl, Hitler’in sağ kolu olarak da bilinen Rudolf Hess’in ölüm yılı olarak biliniyor. NFT’nin numarası olan 1488 ise Naziler ve Neo-Naziler arasında sıkça kullanılan bir nefret sembolü olarak biliniyor. 14/88 olarak bilinen bu sembol, Nazilerin 14 kelimelik sloganını temsil ediyor. “Beyaz renkli çocuklar için insanlığın varlığını ve geleceğimizi güvene almalıyız” anlamına gelen bu slogan, 88 sayısıyla birlikte kullanılıyor. Alfanümerik bir kod olan 88, “Hail Hitler” anlamına gelmektedir.

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Ryder Ripps, tüm bu teorilerin arkasındaki yegâne kişi olarak biliniyor ve kendisi bu teorinin gerçek olduğunu savunuyor. Öte yandan bazı içerik üreticileri ve fenomenler, Ripps’in teorisinin gerçek olduğunu savunarak Twitter’da #BURNBAYC etiketiyle bu teori hakkında konuşuyor. Peki sizce bu teori gerçek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynaklar

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