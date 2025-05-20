Borusan Otomotiv, "Microlino" isimli mikromobilite markasını ülkemizde temsil edeceğini açıkladı. Şirket ile aynı ismi taşıyan bu küçük elektrikli modelinin Türkiye fiyatı ve özellikleri de belli oldu.

Türkiye’nin önde gelen otomobil şirketlerinden olan Borusan Otomotiv Grubu, elektrifikasyon konusunda da önemli hamleler yapıyordu. Şimdi ise şirket, bu alanda yepyeni bir markayı daha bünyesine kattı. Bu marka İsviçre merkezli bir mikrobolite şirketi Microlino olarak bildirildi.

Microlino, normal eletkrikli otomobillerden ziyade mikrobolite segmentindeki küçük elektrikli araçlar üreten bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Markanın kendi ismini taşıyan “Microlino” modelinin de ülkemizde satışa sunulacağı belirtilmiş.

Microlino neler sunuyor?

Şirketin resmî internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre Microlino; Lite ve standart olmak üzere iki versiyon ile karışımıza çıkacak. Lite model daha uygun fiyatlı, daha düşük menzilli ve yavaş bir model olarak gelecek. Normal model ise daha üst seviye özellikler sunacak.

Âdeta bir bisiklet gibi bir araç olan modelin Lite versiyonunda 95 kilometre menzil, 45 km azami hız, 5,5 kW batarya kapasitesi gibi özellikler görüyoruz. Direkt normal modelde ise 15 kW batarya kapasitesi, 228 km menzil, 90 km/sa maksimum hız, 7,3 kW yakıt tüketimi gibi özelliklerle geliyor.

Şirin tasarımıyla dikkat çeken Microlino, 2 kişilik bir elektrikli araç. Evde kolayca 4 saat gibi bir sürede şarj edilebilecek. Lite’ta standart koltuklar varken düz Microlino’da premium koltuklar ve klima gibi özellikler var. Minik boyutuyla Microlino’yu dik bir şekilde her yere park edebilmek de özellikle park sıkıntısı olan yerler için bir avantaj.

Microlino Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı Microlino Lite 980.876 TL Microlino 1.262.180 TL

Borusan’ın açıklamalarına göre fiyatları açıklanan Microlino’nun teslimatları haziran ayında başlayacak. Ayrıca otomobilin Borusan Oto Avcılar showroom’unda yerini aldığı ve kısa sürede Anadolu Yakası’nda Samandıra’da bulunan şubeye de geleceği belirtilmiş.