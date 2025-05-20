Hyundai, büyük merakla beklenen uygun fiyatlı elektrikli otomobili Inster'i resmen ülkemizde satışa sundu. Araç, Türkiye'nin en uygun fiyatlı 2. elektrikli otomobili olmayı başardı.

Elektrikli otomobillere yönelik hamlelerini en çok artıran şirketlerden biri de şüphesiz Hyundai’ydi. Güney Koreli otomobil devi, geçen yaz Dacia Spring’e dişli bir rakip olacak, giriş segmentindeki SUV tipinde uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olan Inster’i resmen tanıtmıştı. Inster, ülkemizde de merakla bekleniyordu.

Beklenen gün geldi çattı. Hyundai, Inster modelini resmen Türkiye’de satışa sundu. Araç, beklendiği gibi çok dikkat çeken bir fiyatla geliyor. Hatta şu anda ülkemizdeki en ucuz 2. elektrikli araç olmayı başardığını da ekleyelim.

Hyundai Inster Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı Hyundai Inster Advance 49 kW 1.319.000 TL

Aracın 1.319.000 TL’lik fiyatı, onu Fiat 500e’nin ardından en ucuz ikinci elektrikli yapıyor. 500e’nin 1,285.900 TL’lik fiyatı var. Inster’in sade ve kutu benzeri hoş bir tasarımla gelen minik bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Fildişi beyaz, atlas beyaz, elegan sarı ve haki yeşili gibi renkleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Hyundai Inster, ülkemizde 49 kW’lık bataryalı versiyonuyla sunuldu. Araç, 360 km’ye çıkan menzil sunabiliyor. 10,6 saniyede 100 km/sa hıza ulaşabildiğini, maksimum hızının ise 150 km/sa olduğunu belirtelim. Otomobilin içinde ise 10,25 inçlik 2 adet ekran yer alıyor. Inster ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.