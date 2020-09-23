Bose, uyku sorunu yaşayanlara daha kaliteli bir uyku vadeden Sleepbuds II kulaklıklarını duyurdu. Sleepbuds II, kaliteli bir müzik yerine kaliteli bir uyku sunmayı amaçlıyor.

Dünyanın en büyük ses ekipmanı üreticilerinden Bose, uyku problemi yaşayanlar için tasarladığı en yeni ‘kulaklığı’ Sleepbuds II’yi duyurdu. Adından da anlaşılabileceği gibi Sleepbuds II, kullanıcılara kaliteli bir müzik keyfi yerine gürültüsüz, rahat bir uyku için yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bose Sleepbuds II, sahip olduğu gürültü engelleme teknolojisi sayesinde geceleri dışarıdan, evin içinden ya da değerli komşularımızdan gelen seslerin uykumuzu bölmesini engelliyor. Ancak Sleepbuds II, gürültüyü tamamen engelleyip sıfır sessizlik sunmak yerine bu sesleri azaltıp yerine birtakım rahatlatıcı sesler sunuyor.

Bose Sleepbuds II tasarımı

Bose tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Sleepbuds II’nin gerçekten de uyku kalitesini artırdığını kanıtlamak için bir dizi çalışmalar gerçekleştirmiş ve olumlu sonuç almış durumda. Bose’a göre Sleepbuds II; evdeki ayak seslerini, ev ahalisinin horlamasını ya da evin önünden geçen taşıtların seslerini rahatlatıcı seslerle değiştiriyor.

Dahili bataryasıyla 10 saatlik bir kullanım sunan Bose Sleepbuds II, alüminyum şarj kutusu ile birlikte ise 30 saatlik toplam kullanım süresine sahip. Yalnızca yalnızca 6,3 milimetre genişliğe sahip olan kulaklık, başınızı yastığa koyduğunuzda herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor. Ayrıca Bose, kulaklık yastığa sürttüğünde gıcırdamasını önleyen özel bir sürtünme önleyici kaplama kullandığını ifade ediyor.

Bose Sleepbuds II, yalnızca uyku anında rahatlama sunmakla kalmıyor, uyku öncesinde de stres seviyesinin düşürülmesine yardımcı oluyor. Sleepbuds II’de bulunan 15 ayrı doğa sesi, kullanıcının zihnini sakinleştirmek için özel olarak oluşturulmuş durumda.

Bose Sleepbuds II fiyatı

Bose Sleepbuds II rahat bir uyku için pek çok gelişmiş özellik sunuyor olsa da cihazın fiyatı, aynı derecede rahatlık sunmuyor. Zira Bose, uyku kalitesini artırmayı vadeden bu özel kulaklıkları için 249 dolar (yaklaşık 1.912 TL + vergiler) fiyat etiketi açıklamış durumda. Bose, bu fiyatın uzun süren araştırma ve mühendislik çalışmalarının bir karşılığı olduğunu ifade ediyor.