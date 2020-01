Geride bıraktığımız yıl Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time in Hollywood filmi ile karşımıza çıkan Amerikalı aktör Brad Pitt, 1999’da Matrix filmindeki önemli bir rolün önce kendisine teklif edildiğini ancak olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

SAG Ödülleri gecesinde bir zamanlar evli olduğu ünlü aktris Jennifer Aniston’a hayran hayran baktığı fotoğrafı ile olay yaratan Brad Pitt, yıllar sonra çok çarpıcı bir itirafta bulundu. ABD’nin Kaliforniya şehrinde düzenlenen 35. Santa Barbara Uluslararası Film Festivali’ne katılan 56 yaşındaki aktör, yollarının yıllar önce Matrix serisi ile kesiştiğini ifade etti. Çarşamba gecesi düzenlenen törende Maltin Modern Master Ödülü’ne layık görülen Pitt, ünlü film eleştirmeni Leonard Maltin ile gerçekleştirdiği sohbette, 1999 yılında Matrix filmindeki önemli bir rolün önce kendisine teklif edildiğini ve olumsuz yanıt verdiğini söyledi. Brad Pitt, az daha Matrix serisinde rol alıyormuş “Kırmızı hapı alarak, Matrix’i pas geçtim. Yalnızca ilk film için teklif aldım. O rolün asla benim için olmadığına inanmıştım. Pas geçtiğim harika filmler hakkında konuşmak en az iki günümüzü alır” ifadelerini kullanan Pitt, aslında Matrix dışında da hepimizin bildiği ve çok sevdiği bazı filmlerden teklif aldığını ima ediyor. Brad Pitt’in yer aldığı bir Matrix filminin nasıl olabileceği ise tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Öte yandan ünlü oyuncu, Matrix’te kendisine hangi rolün teklif edildiğini söylemedi. Belki de Neo karakteri, Keanu Reeves’ten önce Pitt’in önüne gelmiş olabilir. Kim bilir? Kült bilim kurgu serisi Matrix, şu sıralar dördüncü filmi ile maceraya devam etmeye hazırlanıyor. İLGİLİ HABER Warner Bros. Matrix 4'ün Vizyon Tarihini Açıkladı (Büyük Bir Sürpriz Var) Carrie-Anne Moss ve Reeves, orijinal üçlemede hayat verdikleri Trinity ve Neo karakterine dördüncü filmde de geri dönecekler. Filmde bu iki isme Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimler eşlik edecek. Senaristliğini ve yönetmenliğini serinin yaratıcılarından Lana Wachowski’nin üstlendiği Matrix 4, 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girecek.

Kaynak : https://collider.com/brad-pitt-passed-on-matrix-role-interview/

