2021 yılı, iki ölümcül adamını karşı karşıya getirecek. Warner Bros. başrollerinde Keanu Reeves’in oynadığı Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin aynı gün, yani 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona gireceğini açıkladı.

Warner Bros. dün akşam itibarıyla heyecanla beklenen yapımları Matrix 4, Flash ve Mortal Kombat’ın vizyon tarihlerini duyurdu. Buraya kadar her şey normalmiş gibi görünebilir; ancak stüdyonun zaman çizelgesindeki bir tarih, tüm zamanların en büyük aksiyon serilerinden ikisinin kapışmasına sahne olacak: Matrix 4 ve John Wick 4.

Warner Bros., başrollerinde Hollywood’un en sevilen aktörlerinden Keanu Reeves’i izleyeceğimiz Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona gireceğini duyurdu. İki filmin gişede nasıl bir performans göstereceğini veya kimin bu mücadeleden galip ayrılacağını söylemek için henüz çok erken; ancak kesin olan bir şey var ki; o da, bu rekabetten Reeves’in kazançlı çıkacağını.

Matrix 4, John Wick 4 ile aynı gün vizyona girecek

Eğer stüdyo filmlerinden birinin vizyon tarihinde herhangi bir revizyona gitmezse, 21 Mayıs 2021 tarihi Reeves hayranları için mutluluk dolu bir gün olabilir. Ünlü aktör bir yandan şık takım elbisesini giyip düşmanlarını haklarken, diğer yandan da siyah paltosuyla mermilere hükmedecek. Bu dev kapışmayı kaçırmamak için takviminizde söz konusu tarihi daire içine almanızda yarar var.

Matrix efsanesinin yıldızları Reeves ve Carrie-Anne Moss, serinin dördüncü halkasında sırasıyla Neo ve Trinity rollerine geri dönecekler. Aquaman'in yıldızlarından Yahya Abdul-Mateen II ve efsane dizi How I Met Your Mother ile gönüllerde taht kuran Neil Patrick Harris ve Netflix’in sevilen dizisi Minhunter’dan tanıdığımız Jonathan Groff, Matrix 4’ün oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerden.

The Matrix 4’ün senaristliğini ve yönetmenliğini serinin yaratıcılarından Lana Wachowski yapacak. Heyecanla beklenen filmin konusu hakkında henüz net bilgilere sahip değiliz; ancak Matrix 4’ün Neo’nun gençliğine odaklanacağı söyleniyor. Filmi izlemek için daha önümüzde çok uzun bir süre var. O zamana kadar yani bilgiler açığa çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.