Kullanıcıların gizliliklerine odaklanan bir internet tarayıcısı olan Brave, yeni görüntülü konuşma özelliğini kullanıma sundu. Şimdilik sadece ABD'li kullanıcılar tarafından deneyimlenebilen Brave Together isimli özellik, yine kullanıcıların gizliliğe odaklanıyor ve kullanıcı sınırı içermiyor.

Gezegenimizin içinde bulunduğu olağanüstü süreç, hayatımızda önemli değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin başında da hiç şüphesiz yoğun izolasyon şartları içeren bir yaşam geliyor. Hal böyle olunca da insanlar, sevdikleriyle bile rahat rahat görüşemez hale geldiler. Bulunduğumuz süreç içerisinde insanların yardımına, görüntülü konuşma imkanı sağlayan uygulamalar koştu.

Videolu görüşmenin popüler bir hale gelmiş olması, geliştiricileri harekete geçirdi. Kimi şirketler, sahip oldukları uygulamalara görüntülü konuşma özelliği eklerken kimi şirketler ise uygulamalarındaki görüntülü konuşma özelliğini daha kapsamlı bir hale getirdiler. Şimdiyse Brave isimli internet tarayıcısı, kullanıcılara görüntülü konuşma imkanı sunan yeni hizmetini resmen duyurdu.

Gizlilik odaklı ve kullanıcı sınırının olmadığı bir görüntülü konuşma deneyimi

Chromium tabanlı bir internet tarayıcısı olan Brave, kullanıcıların gizliliklerine odaklanan bir yazılım. Ayrıca açıklanan verilere göre bu internet tarayıcısının yaklaşık 10 milyon kullanıcısı var. Tarayıcının "Brave Together" isimli özelliği ise Brave'ı biraz daha popüler bir hale getirebilir. Çünkü tarayıcının "Brave Together" isimli yeni özelliği, gizliliğin ön safhada tutulduğu ve hiçbir sınırlamanın olmadığı bir görüntülü konuşma deneyimi vadediyor.

Brave'ın yeni hizmeti, aslında açık kaynak kodlu bir görüntülü konuşma aracı olan Jitsi'nin özelleştirilmiş bir versiyonu. Brave ekibi, Jitsi üzerinde yaptıkları çalışmalarla uygulamaya yeni özellikler sunmuş durumdalar. Bu sayede biraz daha işlevsel bir hale getirilmiş olan Jitsi, Brave Together ismi ve tarayıcıya entegre haliyle tüketiciler tarafından aktif olarak kullanılabilecek.

Brave Together özelliği, şu an için sadece ABD'deki tüketiciler tarafından deneyimlenebiliyor. Geliştirici ekip, bu özelliğin ilerleyen dönemlerde Android ve iOS için de kullanılabileceğini söylüyor. Şu an için ücretsiz olan bu özelliğin ilerleyen dönemlerde ücretsiz mi kalacağı yoksa şirketin kripto para birimi "BAT" ile satın mı alacağı şu an için bilinmiyor.