Breaking Bad, bir Walter White efsanesi. 2008-2013 yılları arasında yayınlanan, 62 bölümlük izleyenin gönlünde taht kurmuş, akıl oyunları, dram ve kimya ile muhteşem bir karma oluşturmuş dizi. Bu içeriğimizde severek izlenen Breaking Bad dizisi hakkında daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgileri sizler için bir araya getirdik.

Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ve AMC kanalında yayınlanmaya başlayan bir drama dizisi olan Breaking Bad 20 Ocak 2008’de yayınlanmaya başlamıştır. 2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren dizinin başrolünde; Emmy en iyi aktör ödülüne 4 kez layık görülen Bryan Cranston yer almaktadır.

Breaking Bad; ABD'nin güneyindeki eyaletlerde, konuşma dilinde "kıyameti koparmak" anlamına gelen bir deyimdir ve Walter karakterinin dönüşümünü sembolize etmek üzere Vince Gilligan tarafından özellikle seçilmiştir. Amerikalı bir kimya öğretmeni olan Walter White ile onun eski bir öğrencisi olan Jesse Pinkman’ın ibret dolu öyküsünü anlatan Breaking Bad ile ilgili muhtemelen daha önce duymadığınız bazı bilgilere gelin yakından bakalım.

Breaking Bad dizisi ile ilgili şaşırtan bilgiler:

Dizinin jeneriğinde gözüken C10 H15 N formülü izleyiciye bilerek gösterilmiştir.

Dizide kullanılan meth gerçek meth değildir.

Walter'ın loto kuponunda bazı sayısal sırlar vardır.

Final bölümünün adı olan Felina'nın özel bir anlamı vardır.

Jesse Pinkman karakterinin ilk sezonun sonunda ölmesi planlanıyordu.

Bazı bölüm isimleri ile gelecek bölümlere gönderme bulunmaktadır.

Felina bölümünde New Hampshire mottosu ile dizi arasında bağ kurulmuştur.

Walter White'ın çatıya pizza fırlattığı sahne tek seferde çekildi.

SaveWalterWhite.com isminde bir site gerçekten var.

Dizinin toplam 62 bölümden oluşmasının elbette bir anlamı vardı.

Bryan Cranston'ın yüzük parmağında Breaking Bad dövmesi bulunmaktadır.

Jenerikte gözüken kimya formülü

Dizinin jeneriğinde gözüken C10 H15 N formülü, metamfetaminin formülü, 149.24 de molekül ağırlığıdır. Seyircilerin 5 sezon boyunca kimya ile iç içe olduğunu düşünürsek, böyle ince bir jenerik elbette beklenirdi.

Dizideki uyuşturucuların gerçekçi durması için narkotikten bilgi alındı:

Dizideki mavi meth aslında mavi akide şekeridir. Ayrıca ek bilgi olarak ekleyelim; bu methleri yapmak için narkotik şubeden gerçek methin nasıl yapılacağına dair yardım alınmış.

Walter'ın loto kuponu

Hatırlarsanız, Walter "Heisenberg" White ülke çapında yaptığı müthiş satışlardan elde ettiği paraları New Mexico çölüne gömmeye karar vermişti. Gömdüğü yeri unutmamak için yerin koordinatlarını lotoda oynadı. Ama aslında Walter’ın kuponundaki +34° 59′ 20.00″, -106° 36′ 52″ koordinatları Breaking Bad’in ve The Avengers gibi bazı Hollywood filmlerinin çekimlerinin yapıldığı Albuquerque Studios’un koordinatlarıdır.

Final bölümü: FeLiNa

Final bölümünün adı olan Felina, periyodik tabloda kanı temsil eden (FE) demiri, meth’i temsil eden (Lİ) lityumu, gözyaşını temsil eden (NA) sodyumu gösteriyor. Ayrıca “Finale” kelimesinin anagramıdır.

Felina bölümündeki New Hampshire eyalet mottosu

Felina bölümünde New Hampshire eyalet mottosu ile karakterler arası bağ kurulmuştur. Bir sahnede New Hampshire plakasına yakın çekim yapılmıştır. New Hampshire eyaletinin mottosu Live Free or Die yani Özgür Yaşa ya da Öl. Bu da bölüm sonuna gönderme yapmaktadır. Ana karakterlerden biri ölüyor, diğeri ise özgürlüğüne kavuşuyor.

Jesse Pinkman'ın ömrü kısa olabilirdi

Aaron Paul tarafından canlandırılan Jesse Pinkman karakterinin ilk sezonda ölmesi planlanıyordu, daha sonra bu fikirden vazgeçtiler ve hepimizin sevdiği Jesse karakteri Walt dışında dizinin tüm bölümlerinde bulunan tek karakter oldu. Ayrıca hepimizin gönlünde taht kuran Jesse karakterini canlandıran Aaron Paul hayatı boyunca hiç oyunculuk dersi almamıştır.

Göndermeli bölüm isimleri: Seven Thirty-Seven / Down / Over / ABQ

2. sezondaki birinci, dördüncü, onuncu ve on üçüncü bölümlerin açılışları siyah-beyaz olarak çekilmiştir. Bu bölümlerin isimlerini bir araya getirdiğimizde Seven Thirty-Seven / Down / Over / ABQ ortaya çıkıyor. Bu, sezonun sonunda ortaya çıkan uçak kazasına bir göndermedir.

Walter White'ın unutulmaz pizza sahnesi

Bryan Cranston, evinin çatısına atması gereken pizzayı hem tek seferde fırlatmış, hem de görüntü yönetmeninin tam istediği şekilde (malzemeli kısım yukarıda) oturtmuş. Haliyle bu sahne büyük şaşkınlıkla ve tek çekimde hemen bitmiş.

62: Sadece dizinin toplam bölüm sayısı değil

Bildiğiniz üzere Breaking Bad toplamda 62 bölüm sürüyor. Periyodik Tablo’daki 62. element Samarium elementidir. Samarium ise kanser hastalarını tedavi etmekte kullanılmaktadır.

Dizide Walter'ın oğlu tarafından açılan internet sitesi hala yayında: savewalterwhite.com

Dizide babası Walter "Heisenberg" White'ın kanser tedavisi için bağış toplama amacıyla Walter Jr. tarafından açılan siteye buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, bir süre öncesine kadar site içerisinde "Donate" yani bağış yap butonuna tıkladığınızda gerçek kanser hastaları derneğine bağış yapılabiliyordu. Ancak artık dizinin yayınlandığı kanal olan AMC'nin sitesine bağlanıyor.