Breaking Bad yaratıcısının dizisi "Pluribus"tan ilk tam fragman geldi

Breaking Bad yaratıcısı Vince Gilligan, Apple TV için Pluribus isimli gizemli bir bilim kurgu dizisi geliştiriyordu. Diziden ilk tam fragman yayımlandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yakın zamanda yapılan bir açıklamayla Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan'ın "Pluribus" isimli bir dizi geliştirdiği duyurulmuştu. Bu dizi, bilim kurgu ve dram türlerinde olacak ve Apple TV'de yayımlanacaktı.

Diziden ilk tam fragman resmen yayımlandı. "Dünyanın en sefil insanının dünyayı mutluluktan kurtarmak zorunda" gibi ilginç bir konuya sahip olacak yapımın başrolünde Carol isimli karakteri canlandıran Rhea Seehorn bulunuyor. Dizi, 7 Kasım'da Apple TV'de yayımlanmaya başlayacak. Şimdiden 2. sezon onayını bile aldı.

Apple

