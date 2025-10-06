Tümü Webekno
Karşımıza gelse hile der geçeriz: BroomeyJC adlı yayıncı FC 26'nın ilk hafta sonu liginde bronz kadro ile tüm maçlarını kazandı

BroomeyJC adlı yayıncı, EA SPORTS FC 26’da tamamı bronz (64 ve daha düşük reyting) kartlardan oluşan bir takımla Champions modunda 15-0 yaptı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Popüler yayıncı BroomeyJC, EA SPORTS FC 26’nın en zorlu rekabet modu olan Champions’ta dikkat çekici bir başarıya imza attı. Tamamı bronz oyunculardan oluşan kadrosuyla 15 maçın tamamını kazanarak 15-0’lık mükemmel bir skor yakaladı.

Bronz kartlar düşük reytingli olduğu için rekabetçi düzeyde tercih edilmez. Ancak BroomeyJC, oyun bilgisi ve taktik becerisiyle metanın dışına çıkarak sınırları zorladı.

Toplulukta büyük ilgi gören bu başarı, “en iyi kartlarla oynamadan da kazanılabilir” anlayışını yeniden gündeme taşıdı. Eğer kendinize güvenmiyorsanız siz yine de denemeyin...

Bu arada BroomeyJC, bu efsanevi başarıyı yakaladığı taktiğinin kodunu da paylaştı: K5kUTAeSU#GL

Oyunlar

