SON DAKİKA: BtcTurk Pro'nun Hacklendiği ve Kullanıcı Bilgilerinin Satışa Çıktığı İddia Ediliyor

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Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından BTCTurk'ün hacklendiği; isim soyisim, e-posta adresi, telefon, açık adres ve kimlik bilgileri gibi kritik verilerin Raidforums isimli internet sitesi üzerinden satışa çıkartıldığı iddia ediliyor.

Daha önce Facebook ve LinkedIn'den çalındığı söylenen kullanıcı verilerinin satışa sunulduğu iddia edilen Raidforums isimli internet sitesinde, bu kez BtcTurk hakkında bir konu başlığı açıldı. Bir forum kullanıcısının "BtcTurk Pro kullanıcılarına ait önemli bilgileri" satışa çıkardığına ilişkin duyuru yaptığı bu sayfa, Twitter'da da dolaşıma girdi.

Söz konusu forum duyurusunda BtcTurk Pro kullanıcılarına ait bilgilerin 2019'da sızdırıldığı da yazıyor. Bilgiler arasında kullanıcıların hesaplarıyla ilişkili kritik bilgilere yer veriliyor.

Satıldığı iddia edilen BtcTurk Pro hesap bilgileri arasında neler var?

btcturk hack

  • İsim ve soy isim
  • E-posta adresi
  • Doğum tarihi
  • Telefon numarası
  • Açık adres
  • IP adresleri
  • Hesaptaki bakiye türü ve miktarı
  • Hesap doğrulama için kullanılan kimlikli özçekim

Raidforums üzerinde beliren bu duyurunun henüz resmi bir değer taşımadığını belirtmek isteriz. Konu hakkında BtcTurk ekibine iletişim talebimizi gönderdik ve gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.
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