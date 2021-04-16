BtcTurk, ülkemizde kripto para ve varlıkların ödeme işlemlerinde kullanılamayacak olmasıyla ilgili geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayınlanan karara yönelik açıklama yaptı. BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, kripto varlıklara yönelik olumsuz bir düzenleme beklemediğini ifade etti.

Son dönemde hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri kripto paralar. Özellikle son birkaç haftadır bu konuda kripto paraların ülkemizde vergilendirilmesi gibi bazı konu başlıkları gündemi hayli meşgul etmiş durumdaydı ve son olarak geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayınlanan bir yönetmelik ile kripto paraların ve varlıkların Türkiye'de ödeme işlemlerinde kullanılması yasaklanmıştı.

30 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan yönetmeliğe göre kripto paralar artık dolaylı ya da doğrudan bir ödeme yöntemi olarak kullanılamayacak, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Bir anda gündemi değiştiren ve kripto para yatırımcılarını da endişelendiren bu yönetmelik sonrası BtcTurk'ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Uzun vadede olumsuz kararlar beklenmiyor:

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunann BtcTurk CEO'su Özgür Güneri düzenlemenin doğrudan kripto varlıklara yönelik değil, ödeme sistemleri ve kuruluşları ile ilgili olduğunu belirtti. Güneri açıklamasında ''Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın özüne baktığımızda söz konusu düzenlemenin; kripto varlıklara yönelik değil, ödeme sistemleri ve ödeme kuruluşlarını düzenleyen Merkez Bankası’nın bu alana ilişkin attığı bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. BtcTurk olarak Bitcoin’in bir ödeme sistemi olması veya kripto paraların dünyayı inanılmaz değiştirmesi gibi bir beklentimiz hiçbir zaman olmadı. Bundan dolayı ödeme sistemlerine yatırım yapmadık. Bunun ana nedeni; başta Bitcoin olmak üzere diğer altcoinleri de yeni birer internet üzerinde proje web sitesi, uygulaması gibi görüyor olmamız. Aralarından eminim çok başarılı olanları çıkacak. Genel olarak bakıldığında Bitcoin’in ve kripto paraların sunduğu değer önerisi çok daha fazla. Türkiye’de de çok verimli çalışan TL ile çok hızlı bir ödeme altyapısı var. Bir yandan elektrik para kuruluşları son yıllarda özellikle çok başarılı işler yaptılar. Bizim de iş birliği içerisinde olduğumuz farklı kurumlar var. Onlar fintech alanında bu açtıkları yol ile hem kullanıcı tarafında fayda sağlıyor hem de ülkeye yabancı yatırım çekiyorlar. Bu açıdan onların yaptığı işleri çok başarılı buluyorum'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de orta ve uzun vadede kripto varlıklara yönelik olumsuz bir düzenleme beklemediğini belirten ve düzenleyici otorite açısından iki farklı başlığın gündeme gelebileceğini söyleyen Güneri, sözlerine ''İlki bu kuruluşlar halihazırda fintech ruhuyla çalışıyorlar. Yepyeni bir alanda birçok farklı hizmeti ve ürünü geliştirmeye çalışıyorlar. Bizim gibi platformlar da benzer bir süreçten geçiyor. O yüzden bu adımın, kripto varlıklara ilişkin genel düzenleme henüz netleşmeden, regüle kurumların bu taraftaki faaliyetlerini en azından bir süre bekletmek amacıyla atıldığı görüşündeyim. Türkiye’de orta ve uzun vadede kripto varlıklara ilişkin olumsuz bir düzenleme de beklemiyorum.'' diyerek devam etti.

'Türkiye’nin küresel anlamda bu işte güç olabileceği ve markalar çıkarabileceği bir fırsat var':

Kripto sektörünün ülkemizde büyümeye açık bir sektör olduğunu ve gelecekte bu yönde yeni fırsatların da doğacağını ifade eden Güneri, atılan bu adımın kullanıcılar açısından büyük bir gündem olmadığını ifade etti. Güneri duruma ilişkin ''Bu sektörün çok daha büyüyebileceği, Türkiye’nin küresel anlamda bu işte güç olabileceği ve markalar çıkarabileceği bir fırsat var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, bankalar, elektronik para kuruluşları veya farklı finansal kuruluşlarla birçok iş birliğine açık bir noktaya geleceğimize inanıyorum. O günde kadar da mevcut kullanıcılarımızın BtcTurk’e para yatırıp çekerken, kripto para alım satımı yaparken veya saklarken hayatlarını değiştirecek bir durum öngörmüyoruz. Banka hesaplarımızdan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 7/24 Türk Lirası yatırıp çekebilecekler. Düzenlemenin ana yaklaşımı ödeme kuruluşları üzerinden… Merkez Bankası tarafından atılan bu adımın; kullanıcılar açısından yatırım stratejileri değiştirecek bir gündem olarak değerlendirmiyorum. Hatta önümüzdeki dönemde kripto varlıkların genel çerçevesinin olumlu yönde netleştirileceğine inanıyorum. Bu taraftaki adımlarla, regüle finansal piyasalar ve yeni gelişen piyasalar arasında sektörü büyütecek nasıl şeffaf ve sağlıklı bağlar kurulacağını ilgili tüm sektörlerle beraber geliştirebileceğimizi düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar sakin olmalı:

Konuya ilişkin açıklama yapan bir diğer isim ise BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Bora Oruç oldu. Yatırımcıları sakin olmaya çağıran Oruç, ''Özellikle kripto varlık piyasasına, platformlarımıza ilişkin negatif bir düzenlemeyi beklemiyorum. Tabii ki düzenlemenin olması gerekiyor. Regülasyonun gelmesi piyasadaki gürültüleri, haber kirliliğini de engelleyici bir unsur olacaktır. Kriptopara platformları olarak devletin sermayesi, çalışanı, faaliyet ve çalışma esaslarıyla düzenlediği platformlar haline gelmeyi her türlü istiyoruz. Biz zaten BtcTurk olarak düzenlenmiş bir platform nasıl olması gerekirse bu yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hatta regülasyona ışık tutacak uygulamalarımız var. Burada yatırımcıların olabildiğince sakin olmaları, bilgi kaynaklarını doğru seçmeleri gerektiğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu.