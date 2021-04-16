Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlanan ve kripto para yatırımcılarını doğrudan etkileyen genelge, dünya basınının da dikkatinden kaçmadı. Pek çok haber kaynağı Türkiye'nin aldığı kararı değerlendirirken The Wall Street Journal, kararın zamanlamasına dikkat çekti.

Türkiye'de, dün gece saatlerinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Ülkemizde dişinden tırnağından ayırdığıyla yatırım yapan ve parasını ezdirmemek için yeri geldiğinde uykusuz geceler geçiren kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bu gelişme, milyonlarca vatandaşın kafasını karıştırmıştı. Çünkü Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir genelge, kripto paraların ödeme işlemlerinde kullanılmasını yasaklıyordu.

Aslına bakacak olursak hükümet yetkilileri, kripto paralara hiçbir zaman sıcak bakmamıştı. Ancak Blockchain teknolojisinin devrim niteliğinde oluşu ve kripto para birimlerinin dünya yanında kabul edilmeye başlamış oluşu, hükümetin bu konuyla ilgili sert bir hamle yapamayacağını düşündürüyordu. Resmi Gazete'de yer alan genelge ise hükümetin aldığı kararın beklentilerden çok uzak olduğunu gözler önüne serdi. Elbette bu durum, dünya basınının da dikkatinden kaçmadı. Bugün farklı ülkelerde hizmet vermekte olan haber kaynakları, Türkiye'nin kripto paralarla ilgili adeta manşet haline getirdiler. Bizler de sizler için, o haberlerden bazılarını derledik...

İşte Türkiye'nin kripto paralarla ilgili düzenlemesine ilişkin yapılan bazı haberler

MarketWatch: Türkiye'nin kripto para kararı, Bitcoin'in düşmesine yol açtı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ilgili önemli bir hususa dikkat çeken MarketWatch, Bitcoin ve genel piyasanın genelge haberinden sonra düşüşe geçtiğini yazdı. Söz konusu genelgenin içeriğinde yer alan bilgilere de atıfta bulunan editörler, kripto paralarla ilgili sert tedbirler almak isteyen tek ülkenin Türkiye olmadığını, başta Hindistan olmak üzere çeşitli ülkelerde de bu tür girişimlerde bulunulduğunun altını çizdiler.

Reuters: Türkiye, kripto para ödemelerini riskler nedeniyle yasakladı

Zaman zaman yaptığı haberlerle Türkiye'de çeşitli tartışmaların fitilini ateşleyen Reuters da Türkiye'nin kripto para kararını değerlendirdi. Merkez Bankası'nın risk vurgusunu ve genelgenin kripto paralarla ilgili yaptırımlarını ön plana çıkaran Reuters, haber detaylarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı gibi isimlerin konuyla ilgili görüşlerine yer verdi.

CoinDesk: Türkiye, kripto paralarla ödemeyi yasaklıyor, Bitcoin düştü

Dünyanın en popüler kripto para haber kaynaklarından bir tanesi olan CoinDesk, Türkiye'nin aldığı kararı "kripto paraları kısıtlama adımı" olarak lanse etti. Türk lirasının satış baskısı altında olması nedeniyle böyle bir karar alındığının düşünüldüğünü yazan CoinDesk editörleri, Türk lirası kaynaklı kayıplar nedeniyle kripto paralara yoğun ilgi olduğunu ifade ediyorlar. CoinDesk'in çok doğru bir noktaya parmak bastığını gözden kaçırmamak gerekiyor. Aslında ülkemizdeki çoğu yatırımcının kripto paraları tercih etmesinin nedeni kolay yoldan para kazanma değil, elindeki parayı enflasyona karşı kaybetmemekti...

Barron's: Türkiye, kripto paraları yasakladı, Bitcoin düşmeye başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kripto paralarla işlem yapılmasının yasaklandığını söyleyen Barron's, bunun Bitcoin fiyatlarına da yansıdığını ve kripto para biriminin değer kaybetmeye başladığını yazdı. Diğer ülkelerin de konuyla ilgili bazı adımlar attığını vurgulayan Barron's, Tesla'nın Bitcoin ile ödeme almaya başlarken Türkiye'nin bu para birimlerini "çok riskli" olarak nitelendirdiğinin altını çizdi.

The Wall Street Journal: Türkiye, Türk lirasına güven azaldıktan sonra Bitcoin'i yasaklama kararı aldı

Basın dünyasının en güçlü isimlerinden bir tanesi olan The Wall Street Journal, Resmi Gazete'de yayımlanan genelgenin zamanlamasına dikkat çekti. Türk lirasına olan güvenin giderek düşmesinden sonra böyle bir şeye karar verildiğini söyleyen WSJ, kripto para piyasalarında ise görülmemiş yükselişler yaşandığını ve bireysel yatırımcının iştahı kabarmaya devam ederken gelen bu haberin düşündürücü olduğunu belirtti.