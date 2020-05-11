BTK Nedir? BTK’nın Açılımı ve Görevleri Nelerdir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığı, kısaca BTK'nın açılımını, görevlerini ve hizmetlerini detaylı olarak haberimizde sizler için açıkladık. Gelin konunun detaylarına birlikte bakalım.

Teknolojinin dur durak bilmeden ilerlediği bu zaman dilimlerinde insanlar kolaylıkla haberleşebilir hale geldi. Bilgi teknolojileri ve iletişimdeki bu hızlı ilerlemeyi kontrollü bir şekilde gerçekleştirmek ve kontrol altında tutmak için ülkemizde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu faaliyet göstermektedir.

BTK’nın kurulduğu günden bu güne tarihini, faaliyetlerini ve sunduğu hizmetleri incelediğimiz yazımıza gelin isterseniz birlikte göz atalım.

BTK nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kısaltılmış adıyla BTK), ülkemizde telekomünikasyon sektörünün faaliyetlerini düzenleyip denetleyen kurumdur. Bu kurum Türkiye’nin sektörel anlamda ilk düzenleyici kurum olma özelliğine de sahiptir. Bu kurum telekomünikasyon sektörü rekabete açıldığından bu firmalar arası rekabetin düzenleme ve denetleme görevinin bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

BTK, Ulaştırma ve Altyapı bakanlığına bağlı, bağımsız bir kuruluştur. Kurum kamu tüzel kişiliğine sahip olup idarî ve mali özerkliğe sahip, özel bütçelidir. 5018 sayılı kanunda düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında gösterilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile elektronik haberleşme ve iletişim sektöründe denetleme, düzenleme, uzlaştırma ve yetkilendirme yapmaktadır.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, ayrı bir başkanlık olarak kurum bünyesinde faaliyet gösterirken, Ağustos 2016 tarihinden sonra, “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı” kaldırılarak görevini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (kısaltılmış adıyla BTK) devretti.

BTK’nın günümüze kadar olan önemli faaliyetlerini sıralayacak olursak;

22 Kasım 2011 tarihinde BTK, güvenli internet adlı internet filtresini Türkiye çapında uygulanmaya başladı.

6 Haziran 2012’de kurum 3G servis sağlayıcıların kıyaslamalı reklamlar yapmalarını yasakladı.

2 Temmuz 2012 yılında kotalı internet bağlantı tarifelerinde kota aşımı sonrası sunulacak hızın 1 Mbit'ten 3 Mbit'e yükseltilmesine yönelik Türk Telekom 'un teklifini onayladı.

'un teklifini onayladı. 14 Aralık 2012’de TTNet ve Phorm şirketleri hakkında soruşturma başlatıldı

18 Haziran 2013 yılında BTK mobil cihazlarda SIM kilidi uygulamasının kaldırılmasına karar verdi.

1 Nisan 2016 tarihinde ülke genelinde LTE (4.5G) iletişim teknolojisine geçildi.

BTK’nın açılımı nedir?

Hep kısaltması olan “BTK” adı kullanıldığı için kurumun kısaltmasına çok daha aşinayız. Kısa adıyla bildiğimiz BTK’nın açılımı, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur.”

BTK Akademi nedir?

BTK Akademi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bünyesinde bir eğitim merkezi oluşturmak amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. Kurum sertifikasyon eğitimleri vermektedir. Ayrıca telekomünikasyon sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını oluşturmak için eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimler uzman eğitmenler tarafından verilmektedir. Ayrıca üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları bu eğitimlere destek vermektedir.

BTK Akademi online eğitimlerin yanı sıra sınıf içi eğitimlerle de bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda hizmet vermektedir. BTK Akademi her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını mekan ve zamandan bağımsız olarak karşılamak amacıyla vatandaşların hizmetine sunulmuştur. BTK Akademi’nin web sayfasına buradan ulaşıp eğitimlere göz atabilirsiniz.

BTK’nın vatandaşa hangi hizmetleri veriyor?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kısaltılmış adıyla BTK), düzenleme ve denetleme görevinin yanı sıra pek çok hizmetle vatandaşların ihtiyaçlarını gidermektedir. Bu hizmetleri sıralayacak olursak;

BTK’nın bu hizmeti sayesinde e-devlet üzerinden IMEI işlemlerinizi sorunsuz ve kolayca gerçekleştirebilirsiniz. BTK’nın e-devlet üzerinden IMEI işlemleri ile ilgili sunduğu hizmetleri maddeler halinde listeledik. Hizmete erişmek için linkleri kullanabilirsiniz;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu e-devlet üzerinden baz istasyonu ölçüm değerlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifreniz ile e-devlete giriş yaparak sorgulayabilirsiniz. Bu hizmet sayesinde seçtiğiniz bir konumdaki baz istasyonu sayısını, size en yakın baz istasyonlarını ve istasyon bilgilerini gösteriyor.

Telekomünikasyon firmalarına olan borcunuzu ve alacaklarınızı BTK'nın Borç/Alacak Bilgileri Sorgulama ekranından kolayca sorgulayabilirsiniz. Eğer siz de alacak ya da borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız e-devlet ile giriş yaparak buradan sorgulayabilirsiniz.

İnternet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz olarak sunulan ve İnternetteki zararlı içeriklerden sizi ve ailenizi büyük oranda koruyan alternatif bir İnternet erişim hizmetidir. Bu serviste aile ve çocuk profiline sahip bir hizmettir. Ücretsiz bir servis olup bir kısa mesaj (SMS) ile abonelik sağlayabilirsiniz. Servis hakkında daha detaylı bilgiye siteden ulaşabilirsiniz.

Bu servis sayesinde internet siteleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Hakkında bilgi edinmek istediğiniz sitenin domainini ya da ip adresini, sitedeki arama çubuğuna yazarak;

Site Bilgileri

Alan Adı ve Kimlik Bilgileri

IP Kimlik bilgileri

Yukarıdakiler gibi birçok detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İnternet servis sağlayıcınızın sizler için sunduğu internet hizmetine ait hız testini yapmak için BTK’nın buradaki sitesinde bulunan mobil uygulamaları indirebilirsiniz.

BTK internette yasal olmayan bir içerikle karşılaştığınızda ihbar etmek için kullanabileceğiniz bir platform oluşturdu. Sizde siteyi kullanarak şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Şikayet kaydı oluşturabileceğiniz konular;

İntihara Yönlendirme,

Çocukların Cinsel İstismarı,

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma,

Sağlık için Tehlikeli Madde Temini,

Müstehcenlik,

Fuhuş,

Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar,

Yasadışı Bahis

BTK’nın bu hizmeti en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için güvenli bir internet deneyimi sunar Oyundan, videoya, eğitimden, e-kitaba kadar birçok aktiviteyi bünyesinde bulunduruyor.

BTK çocuklar için oluşturduğu hizmetin bir benzerini yetişkinler için de kullanıma sundu. Sitede güvenli bir internet deneyimi sizleri bekliyor. Güvenli internet kullanımıyla ilgili pek çok detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

BTK’nın e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerden biri de adınıza açılmış hat sorgulama işlemidir. Operatörlerden adınıza açılmış hat var olup olmadığını T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle e-devlete giriş yaparak kontrol edebilirsiniz.

Bu hizmet sayesinde ise akıllı telefon, bilgisayar ya da tabletiniz üzerinden kullandığınız internet verilerini sitedeki alanlara tanımlayarak kullanım miktarınızı öğrenebilirsiniz. İsterseniz de kullanım senaryosuna göre ne kadar internete ihtiyacınızın olacağını da hesaplayabilirsiniz.

BTK’nın hizmetleriyle ilgili bir şikayetiniz varsa BTK’nın bu hizmeti sayesinde sitedeki hizmetlerle ilgili şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Şikayet başvurularınız için e-devlet ile giriş yapmanız gerekiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kısaca BTK), telekomünikasyon sektöründe denetim ve düzenleme görevlerini yerine getiriyor. Bunun yanında pek çok kullanışlı hizmetle de vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.