Bu Hafta En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Teknoloji Hisseleri [24-28 Kasım]

Haftanın son iş gününde borsadaki bazı yatırımcılar çok keyifli. Bazıları ise ne yazık ki saç baş yoluyor. Sizler için bu hafta (24-28 Kasım) en çok kazandıran ve en çok kaybettiren teknoloji hisselerini derledik. İşte hem Borsa İstanbul hem de ABD borsalarındaki son durum.

Yatırımlarını değerlendirmek veya enflasyona yenilmemek isteyen tüketicilerin bir numaralı yönü borsa oluyor. Hem Türkiye hem de globalde hisse senetleri alan yatırımcılar, varlıklarını artırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii tüm yatırımcıların yüzü gülüyor dersek hatalı olur. Neticede borsada birileri kâr ederken birileri ise zarar ediyor.

Peki haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren teknoloji hisseleri hangileri? Bu içeriğimizde hem Borsa İstanbul (BİST) hem de ABD borsalarındaki duruma yakından bakacağız. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan detaylara geçelim.

Bu hafta en çok kazandıran teknoloji hisseleri

Finansal verilere baktığımızda hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda rakiplerinin önüne geçmeyi başaran bazı teknoloji şirketleri görüyoruz. Borsa İstanbul verilerine baktığımızda;

Yüzde 20,75 değer kazanan AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)

Yüzde 17,76 değer kazanan ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)

öne çıkıyor. Her iki firma da tarihinin en iyi seviyesinde değil ancak bu hafta başından beri yatırım yapanları sevindirmiş durumda.

ABD tarafına baktığımızda ise Keysight Technologies Inc'in (KEYS) öne çıktığını görüyoruz. Bu şirket, son 5 günlük süreçte yüzde 10'dan fazla değer kazanmış durumda. Ayrıca Broadcom (AVGO) hisseleri yüzde 8,39, Alphabet hisseleri ise yüzde 5,34 değer kazandı. Meta ile Tesla cephesinde ise yüzde 3'e varan yükselişler yaşandı.

Peki en çok kaybettirenler hangileri?

İçeriğimizin başında da söylemiş olduğumuz gibi borsada birileri kazanırken birileri kaybetti. Borsa İstanbul tarafında en çok değer kaybı yaşayan teknoloji şirketleri şu şekilde:

Yüzde 12,30'luk değer kaybı ile LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)

Yüzde 5,84'lük değer kaybı ile Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

Yüzde 5,78'lik değer kaybı ile MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (MIATK)

Yüzde 5,28'lik değer kaybı ile Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET)

ABD borsalarına baktığımızda çok daha büyük zararlar ettiren firmaların bulunduğuna tanıklık ediyoruz. Bu bağlamda;

Yüzde 22,30'luk değer kaybı ile Pagerduty Inc (PD)

Yüzde 21'lik değer kaybı ile Nutanix Inc (NTNX)

Yüzde 15'lik değer kaybı ile Zscaler Inc (ZS)

Yüzde 11,52'lik değer kaybı ile Ambarella Inc (AMBA)

ciddi anlamda değer kaybeden firmalar arasında. Ancak AMD ve NVIDIA gibi devlerde de düşüşler mevcut. AMD hisseleri yüzde 8,64, NVIDIA hisseleri ise yüzde 8 civarı değer kaybetmiş durumda.

Not: Buradaki veriler 24-28 Kasım tarihleri aralığını kapsamaktadır. Ayrıca herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.