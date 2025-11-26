Tümü Webekno
Dijital Altın Almakla Fiziksel Altın Almanın Farkları Neler? Hangisi Mantıklı

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altını almanın birden fazla yöntemi var. Peki dijital ve fiziksel altın alma arasındaki farklar neler?

Ekonomik dalgaların özellikle çok yaşandığı ülkemizde çoğu insan, parasının değerini korumak ve kazanç sağlamak için altın alımını tercih eder. Öyle ki altın, birçok kişi tarafından “güvenli liman” olarak görülür. Tabii altını farklı şekillerde satın almak mümkündür. İsterseniz dijital olarak isterseniz de eski usül fiziksel olarak altın alabilirsiniz.

Ancak fiziksel ve dijital altın almak arasında bazı önemli farklar var. Peki bunlar nele? Bu içeriğimizde dijital ve fiziksel altın almanın farklarını, hangi avantajlarının ve dezavantajlarının olduğuna bakacağız.

Fiziksel altın almak

gold

Fiziksel altın, yüzyıllardır süregelen ve kültürümüzde "yastık altı" olarak bilinen alım şeklidir. Bu alım şeklinde sıklıkla kuyumcular tercih edilir. Aynı zamanda bankalardan da fiziksel altın almak mümkündür.

Bu yöntemin en büyük avantajı, yatırımınızın tamamen sizin kontrolünüzde olmasıdır. Herhangi bir bankacılık sistemine veya internet altyapısına ihtiyaç duymadan, varlığınıza fiziksel olarak sahip olursunuz. Öte yandan dijital altına kıyasla daha uygun fiyata altın alabilirsiniz.

Fiziksel altın almanın dezavantajları da var. En büyük sorun güvenlik ve saklamadır. Evde veya herhangi bir yerde saklanan altınların çalınma ve kaybolma riski her zaman vardır. Kasa gibi yöntemler tercih edilebilir ancak bu hem ekstra maliyet doğurur hem de yüzde yüz güvenlik sağlamaz. Ayrıca fiziksel altını bozdurmak istediğinizde kuyumcunun çalışma saatlerine tabi olursunuz ve o anki piyasa koşullarına göre kuyumcular arasında fiyat farklılıkları yaşanabilir.

Dijital altın almak

12

Dijital altın, bankalar veya lisanslı finansal teknoloji uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen, fiziksel teslimatın olmadığı altın alımıdır. Direkt olarak mobil uygulamalar üzerinden zamanı fark etmeksizin istediğiniz anda yalnızca saniyeler içinde altın almanıza olanak tanır.

Dijital altınların en büyük avantajı erişilebilirlik ve güvenliktir. Günün herhangi bir saatinde altın almak istediğinizde bankanızın uygulamasından hemen alabilirsiniz. Sürekli erişim sunması büyük avantajdır. Öte yandan fiziksel altınlara kıyasla güvenlik sorunu da çok daha azdır. Bankanızda bir sorun yaşanmadığı sürece altın hesabınız güvendedir. Çalınma gibi durumlar neredeyse hiç yaşanmaz.

Ancak dijital altın alımının da büyük dezavantajları var. Bunlardan en önemlisi fiziksel altına kıyasla olan fiyat farkıdır. Bankalarda alış ve satış fiyatı arasındaki fark anlamına gelen makas aralığı değişken olabilir. Bu da kuyumcudan daha uyguna alacağınız bir altına daha fazla para ödemenize neden olabilir. Ayrıca mesai dışında da fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Bunlara ek olarak bir de kullandığınız sisteme bağlı olduğunuzu unutmamanız gerekir. Eğer o sistemde bir sorun yaşanırsa altın hesabınıza ulaşamayabilirsiniz. Bu da bozmanız gereken kritik anlarda sizin canınızı sıkabilir.

Hangisi daha mantıklı?

altn

Özetle, "dijital mi fiziksel mi?" sorusunun cevabı sizin yatırımcı profilinizde saklı. Eğer aktif bir yatırımcıysanız, piyasayı anlık takip edip hızlıca al-sat yapmak istiyorsanız veya çok küçük tutarlarla birikim yapacaksanız Dijital Altın sizin için biçilmiş kaftan. Ancak güvenlik derdiniz yoksa, siber krizlerden veya bankacılık sistemi çöküşlerinden endişe ediyorsanız, daha uygun fiyatlara altın almak istiyorsanız fiziksel altın çok daha mantıklı olacaktır.

