Bu hafta Hepsiburada ve Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte dizüstü bilgisayardan telefona, tıraş makinesinden akıllı kameraya kadar pek çok ürün yer alıyor.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Samsung Galaxy A15 Akıllı Cep Telefonu

Kullanım kolaylığı sunan çerçevesi ve estetik tasarımı ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy A15 Akıllı Cep Telefonu Vision Booster sayesinde ışığa maruz kalsa dahi canlı görüntüsünden kaybetmez. Ayrıca mavi ışığı azaltan göz koruma kalkanı ile gün içinde oluşacak sorunları ortadan kaldırır.

Ekran Boyutu : 6.5 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1080x2340 (FHD+) Piksel

Ekran Yenileme Hızı : 90 Hz

Kamera Çözünürlüğü : 50 MP

Bellek (RAM) : 6 GB

Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

Dahili Depolama : 128 GB

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Logitech G G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

Son teknoloji yenilikleri ile donatılmış, yüksek performans için tasarlanmış olan Logitech G G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse, 10 milyon tıklama ömrü sunmakta. DPI değerini 100 ile 12000 arasında seçilebileceğiniz gibi 5 profile kadar belleğe kayıt edilebilir. Geçen ay 300'den fazla satan bu mouse 6 adet programlanabilir tuşa sahip olup 99 gram ağırlığı ile kullanıcılar için ilk tercih edilenler arasında.

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Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada

Geçen ay 500 adetten fazla satan Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti sürkli tıraş olmak zorunda olanlar için cilt sağlığını koruması ile öne çıkan ürünlerden birisi. 7 farklı başlığı ile istediğiniz uzunlukta ve tarzda yüzünüzde düzenleme yapabilirsiniz. Kuru bölgeler için daha uygun olan bu model 1 tam şarj ile 60 dakika kullanım imkanı sağlıyor.

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Ürünü Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple MagSafe Şarj Cihazı

Kablosuz şarj deneyiminden faydalanmak isteyenler için üretilen Apple MagSafe Şarj Cihazı otomatik hizalanan mıknatısları sayesinde iPhone'ununa yapışarak 15 W'a kadar hızlı şarj imkanı sağlar.

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Spigen 27W Güç Adaptörü

3D PCB teknolojisi sayesinde 20 W şarj cihazlarından %36 daha küçük tasarlanan Spigen Güç Adaptörü, iPhone ve Samsung telefonlarda 27 W'a kadar hızlı şarj imkanı sağlar. Son ay içinde 500 adetten fazla satan bu güç adaptörü, Power Quality Technology özelliği sayesinde yüksek performans gösterir ve şarj sırasında cihazınızın zarar görmesini de önler.

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 15 LT

Yüksek yoğunluklu polietilen/polipropilen karışımı malzemeden üretilen Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu, 21 adede kadar içecek kutusunu içine sığdırabilecek büyüklükte. Ayrıca üst kısmında bulunan bölüme termos veya mataranızı bağlama imkanı sunuyor. 15 litre hacminde olan bu ürün hiçbir şekilde sızdırma yapmadan 36 saate kadar soğuk tutar.

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Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

İstediğiniz zaman değiştirebileceğiniz 200'den fazla saat yüzü ve teması bulunan Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat metalik bir kaplamaya sahip. 100'den fazla bulunan spor modları sayesinde aktivitelerinizi yaparken vücudunuzu izle ve analizini yapıyor. Su geçirmezlik özelliği sayesinde günlük hayatınızda hiç sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. Ayrıca uyku takip özelliği ile uyku kalitenizi ölçen bu ürünün 12 güne kadar pil ömrü bulunuyor.

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Xiaomi C200 Akıllı Kamera

360° yatay görüntüleme açısı ve 106° dikey görüntüleme açısına sahip olan Xiaomi C200 Akıllı Kamera, günün her saati 1080p Full HD görüntü kalitesi ile çok yönlü, net bir kayıt deneyimi sunar. Hızlı profil algılama, otomatik izleme ve kayıt sağlamak için İnsan Tespit Algoritması kullanırken, yanlış alarmları etkili bir şekilde filtreleyen bir sistemi de bulunur. Ayrıca çift yönlü sesli görüşme özelliği de bulunan bu üründe 256 GB MicroSD kart desteği var.

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HP 15S-FQ4015NT Taşınabilir Bilgisayar

Günlük işlerinizi rahatlıkla halledebileceğiniz HP 15S-FQ4015NT Taşınabilir Bilgisayar uzun pil ömrü ve hızlı şarj özellikleriyle kesintisiz kullanım imkanı sunar. 6,5 mm mikro kenarlı çerçevesi, ince ve hafif tarımı ile dilediğiniz her yere götürebilirsiniz.

Ekran Boyutu : 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 Piksel

Bellek (RAM) : 8 GB

SSD Boyutu : 512 GB

İşlemci Modeli : Intel Core i5-1155G7

Dahili Grafik Modeli : Intel Iris Xe Graphics Eligible

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Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 L Fritöz

Daha az yağlı ve daha lezzetli yiyecekler pişirebileceniz Xiaomi Mi Smart Air Fryer, 360° ısıtılmış hava sirkülasyonu yoluyla sağlıklı yemekler yapmanızı sağlar. 100'den fazla akıllı tarifi sayesinde hangi yiyeceği pişireceğinizi seçip tek bir düğmeye dokunmanız yeter. 3.5 litre kapasitesi ve yiyeceklerin yapışmasını önleyen kaplaması ile favori ürünlerinizden bir tanesi olacak.

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