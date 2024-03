Teknolojiyle birlikte artık her şeyin kontrolü kolaylaştı. Teknolojiyi bileğimize kadar getiren akıllı bileklikler sayesinde çoğu şeyi kolayca bilekliğimizden kontrol edebiliyoruz. En çok tercih edilen akıllı bilekliklerin özelliklerini öğrenmek ister misiniz?

Akıllı bileklikler ile telefonları kullanmak kolaylaşıyor. Bileğinize telefonu getiren akıllı bileklerin birçok model ve çeşidi bulunuyor. En iyi akıllı bileklik hangisi merak ediyor musunuz? Akıllı bileklik özelliklerini derlediğimiz yazımız sizin için yol gösterici olacak.

Akıllı bileklikler genellikle sağlık takibi için tercih ediliyor. Egzersiz kayıtlarını tutan akıllı bileklikler özellikle spor yaparken size yardımcı oluyor. Özelliklerinin yanında aynı zamanda şık bir aksesuar olarak tarzınızı da tamamlıyor.

Tarzını önemseyenler için Samsung Galaxy Fit2

Kırmızı rengiyle iddialı bir tercih olacak Galaxy Fit2'nin siyah renk seçeneği de var. Çok aktif bir yaşamım var ve bilekliğim de ona uysun diyorsanız bu model size uygun olabilir. Galaxy Fit2'nin en tatlı özelliği size elinizi yıkamanızı hatırlatması. Akıllı bilekliğin diğer özellikleri ise şunlar:

3D cam ve geniş 1,1 AMOLED ekranı var.

Ekrana baktığınızda ihtiyacınız olan her şey gözünüzün önünde oluyor.

Kalınlığı 11,1 mm.

Kayıştaki oluk sayesinde gün boyu taksanız da terletmiyor .

. Samsung Galaxy Fit2 fitness antrenmanlarınızı takip ediyor.

50 metreye kadar suya dayanıklı.

Pil ömrü 21 gün. Standart kullanımda ise 15 gün yetiyor.

Uyku takibi ve adım sayar gibi programları da olan Galaxy Fit2 için tıklayabilirsiniz.

Sizi bir adım ileriye götürüyor: Xiaomi Mi Band 8

AMOLED ekranı olan Mi Band 8'in ekranı 1,62 inç. Spor yapmak sizin için bir yaşam biçimiyse 150'den fazla fitness modu olan Mi Band 8 tam sizlik. Gerçek zamanlı olarak hareketlerinizi izleyen Mi Band 8 akıllı bilekliği spor yaparken koşu klipsiyle ayakkabı bağcığınıza yerleştirebilirsiniz. Kalp atışım acaba şu an kaç? diye düşünmenize gerek bırakmayan akıllı bileklik herkese lazım.

Uykunuzu ve stres seviyenizi Mi Band 8 ile takip etmeniz mümkün.

50 metreye kadar suya dayanıklı.

suya dayanıklı. O kadar çok kayış seçeneği var ki hangisini seçeceğinize bir türlü karar veremeyeceksiniz.

Etkileyici tasarımıyla bileğinizde çok şık duracak Mi Band 8 akıllı bilekliğe hemen sahip olmak için tıklayabilirsiniz.

Bilekliğin ötesinde Honor Band 6 Akıllı Bileklik

14 gün pil ömrüyle sizi hiç yarı yolda bırakmayacak Honor Band 6, daha sağlıklı bir hayat için şart. Sağlık verilerinizi yakından takip etmeniz için bu bileklik ideal. 7/24 akıllı ritim takibi yapan bileklik sizin için kandaki oksijen doygunluğunu da takip ediyor.

Honor Band 6 bilekliğin 10 egzersiz modu var.

İnce çerçevesi sayesinde ekranı çok daha büyük .

. 1,47 inçlik AMOLED ekranı var.

10 dakika şarj edip 3 gün kullanabileceğiniz Honor Band 6 ile sürekli şarj etme derdiniz son buluyor.

Ben sağlığıma düşkünüm diyorsanız Honor Band 6 tam size göre.

Özellikleriyle kendine hayran bırakan akıllı bilekliği almak için tıklayın.

Fiyat-performans ürünü Reeder Reefit S2 Lite Akıllı Bileklik



Bütçe dostu bir akıllı bileklik arayışınız varsa Reefit S2 Lite, sağlıklı yaşam için en büyük yardımcınız olacak. Her adımda yanınızda oluyor ve sizi çok yakından takip ediyor. Boş kaldığınızda hemen sizi uyarıyor ve asla boş durmanıza izin vermiyor.

Bırakın egzersiz yaparken sizin yerinize hesabı o yapsın.

Marifetleri saymakla bitmiyor. Adımları sayıyor ve kaloriyi kontrol ediyor.

Telefon bildirimlerinizi sizin için listeliyor.

İnce ve uzun ekrana sahip tasarımı ile hem şık hem de kullanışlı.

0,96 inç ekranı bulunuyor.

Günlerce şarj etmeden kullanabileceğiniz akıllı bilekliği almak için tıklayın.

Bileğinden hayatını takip etmek isteyenler için Huawei Band 8

Huawei Band 8'in 100 egzersiz modu var. Kalp atışı hızınızı da takip edilebileceğiniz Band 8 ile bileğinize şıklık geliyor. Tamamen şarj edildikten sonra 9 ile 14 gün arası bir pil ömrüne sahip.

AMOLED çerçevesiz ekranı size kolaylık sağlıyor.

ekranı size kolaylık sağlıyor. Çok yönlü sağlık ve spor takibi yapan akıllı bileklik sayesinde birçok sağlık verinize ulaşmak çok kolay. Kalp atışını izleme ve oksijen takibi onun işi.

Sadece kalp ve oksijen takibi yapmıyor elbette. Daha iyi bir uyku için uykunuzu da takip ediyor.

Verilerinize hızlıca erişmek istiyorsanız tıklayın.

Her bütçeye uygun Smart Bracelet Band M4 Akıllı Bileklik

Smart Bracelet Band M4 akıllı bileklik, kalp atış hızı ve uyku izleme özelliklerine sahip. Kalp atış hızını otomatik algılayarak sürekli takip ediyor. Bu sayede sağlık verilerinize her an ulaşmanız mümkün. Artık daha sağlıklı yaşayacağım diyenler için Band M4 çok yardımcı oluyor.

0,96 inç ekrana sahip.

IPS renkli ekranı ile güneş ışığında bile rahatça kullanabiliyorsunuz.

Sağlık verileriniz hep bileğinizde olsun istemez misiniz? Bu akıllı bilekliğin kalp atışını, kan basıncını ve kan oksijenini izleme özellikleri var.

Su geçirmez özelliği de olan bilekliği yağmurda korkmadan takmak mümkün.

de olan bilekliği yağmurda korkmadan takmak mümkün. Fotoğraf çekmek için telefona ihtiyacınız yok. Band M4'ü sallayarak fotoğraf çekebilirsiniz.

Spor ve sağlık verilerinizi her an almak için tıklayın.

Uzun pil ömrüne sahip Realme Band 2

Realme Band 2, şık tasarımıyla öne çıkan modellerden. Temperli cam tabakası sayesinde en sakarlar için bile çok korunaklı bir yapıya sahip. Çevrenizde sakarlığınızla tanınıyorsanız bu bileklik tam size göre.

167 x 320 piksel çözünürlüğüne sahip.

1,4 inç ekranı var.

Geniş ekranı sayesinde bildirimlerinize ve verilerinize tek bakışta ulaşabiliyorsunuz.

204 mAh kapasitesinde bataryası bulunuyor.

​Sağlığınızı yakından takip eden bilekliği satın almak için tıklayabilirsiniz.

Herkese lazım: Amazfit Band 7 Akıllı Bileklik

18 günlük pil ömrüyle sizi asla yarı yolda bırakmayan Amazfit Band 7, her zaman yanınızda olan bir yardımcı. Tek komutla sesli arama yapabileceğiniz akıllı bileklik hayatınızı çok daha kolay hâle getirmek için çalışıyor. Bu bilekliği hiç çıkarmanız gerekmediğini söylesek ne dersiniz? Dayanıklı yapısıyla her an bileğinizde olabilecek.

Bir akıllı bilekliğin olmazsa olmazı adımsayar özelliği var.

Daha sağlıklı bir hayat isteyenlerin sahip olması gereken Amazfit Band 7, uykunuzu nasıl takip edeceğini çok iyi biliyor.

Kalp ritmi sensörü ile kalbinizle ilgili tüm verilere ulaşabiliyorsunuz.

Telefonunuza bakmadan bildirimlerinizi görmenizi sağlayacak akıllı bileklik için tıklayın.

Hep yanınızda olan kişisel bir asistan: Polosmart PSSW13

Sizin yerinizde hayatınızı takip eden biri olsa güzel olmaz mıydı? Polosmart PSSW13, günlük adımlarınızı, kalorinizi, gittiğiniz mesafeyi ve kalp ritminizi ölçmeye yarıyor. Akıllı bilekliğin mesaj bildirim özelliği ile gelen mesajları anında görebiliyorsunuz.

IOS ve Android uyumlu.

Uygulaması üzerinden verileri görmek mümkün.

90 mAh kapasitesi bulunuyor.

0,96 inç ekrana sahip.

Bileğinizdeki asistanınız olacak Polosmart PSSW13 için tıklayın.

Hayatınızı kolaylaştırıyor: Vestel Akıllı Bileklik



3 farklı rengi olan akıllı bileklik hem tasarım hem de özellikler yönünden kullananları memnun eden bir model.

0,91 inç OLED ekrana sahip.

90 mAh pil kapasitesi var.

Kalp atış sensörü ile her an kalbinizden haberdar olabiliyorsunuz.

Hem toza hem suya dayanıklı.

dayanıklı. Çağrı ve mesaj bildirimini anlık olarak görebiliyorsunuz.

Müzik kontrolünü de bileğinizden yapmanız mümkün.

Aktif yaşamınızı kolaylaştıracak bilekliği almak için tıklayabilirsiniz.

