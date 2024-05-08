Tabletler, son yıllarda bir şeyler okumaktan film izlemeye, çizim yapmaktan toplantılara katılmaya kadar her anımızda bize eşlik ediyorlar. Durum böyle olunca iyi bir tablete sahip olmak, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor.

Özellikle taşınabilirlikleri sayesinde tabletler; evde, işte ya da yolda, internete bağlanıp istediğimiz içeriğe ulaşmamızı sağlıyor. Bu nedenle tablet seçerken donanım özellikleri, ekran boyutu ve kalitesi, batarya ömrü ve tabii ki fiyat gibi faktörler büyük önem taşıyor.

Piyasada yüzlerce markanın rekabet ettiği bu segmentte, her bütçeye ve ihtiyaca uygun tabletler bulmak mümkün. Fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken, farklı türlerdeki tablet önerilerini sizler için hazırladığımız içeriğimize gelin bir bakalım.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Farklı boyutları ve büyük ekran seçeneğiyle: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Max Ekran Çözünürlüğü: 2960 x 1848

Kalem Uyumluluğu: Evet

Ram Kapasitesi: 12 GB

Ekran Boyutu: 14,6 inç

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'nın artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Yüksek depolama kapasitesi Yüksek fiyat Güçlü RAM Büyük ekran boyutu yüzünden taşınılabilirlik zor. AMOLED Ekran Teknolojisi HDMI yok.

Fiyatı itibarıyla üst segment bir ürün olan Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, özellikle profesyonel kullanıcılar, sanatçılar ve teknoloji meraklıları için uygun bir seçenek olabilir. Cihaz; geniş ekranı, yüksek çözünürlüğü ve güçlü donanımı ile hem iş hem de eğlence amaçlı kullanımlar için geniş imkânlar sunuyor.

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Yüksek ekran çözünürlüğü: Lenovo Tab P12

Max Ekran Çözünürlüğü: 2944 x 1840

Kalem Uyumluluğu: Evet

Ram Kapasitesi: 8 GB

Ekran Boyutu: 12,7 inç

Lenovo Tab P12'nin artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Yüksek Çözünürlüklü Ekran Mobil Bağlantı yok. Güçlü Batarya HDMI Bağlantısı yok. Çift Kamera USB Type-C Bağlantısı

Yüksek çözünürlüklü ekranı, güçlü bataryası ve kalem uyumluluğu ile dikkat çeken Lenovo Tab P12, mobil bağlantı ve HDMI portu eksiklikleriyle bazı kullanıcılar için kısıtlamalar sunsa da genel olarak güçlü özellikleriyle öne çıkan bir model.

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Yüksek Performans ve Şık Tasarım: Xiaomi Mi Pad 5

Max Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600

Kalem Uyumluluğu: Evet

Ram Kapasitesi: 6 GB

Ekran Boyutu: 11 inç

Xiaomi Mi Pad 5'in artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Geniş Depolama: 256 GB Kamera Kalitesi 120Hz Yenileme Hızı Depolama Kapasitesi Dört Hoparlör Yazılım Optimizasyonu MIUI for Pad Özelleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü

Xiaomi Mi Pad 5, uygun fiyatlı tablet arayanlar için cazip bir seçenek olabilir. Güçlü performansı, büyük ekranı ve Xiaomi'nin genellikle uygun fiyatlı ürünler sunan yaklaşımıyla bu tablet, birçok kullanıcının beklentilerini karşılıyor.

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Çizim yapma imkânı: Huawei Matepad Pro

Max Ekran Çözünürlüğü: 2880 x 1800

Kalem Uyumluluğu: Evet

Ram Kapasitesi: 8 GB

Ekran Boyutu: 12,9 inç

Huawei Matepad Pro'nun artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran Mobil bağlantı seçeneği bulunmuyor. Çizim yapma imkânı Sim kart uyumu yok. HDMI bağlantı desteği

Huawei Matepad Pro, 12.9 inç AMOLED ekranı ve 2560x1600 piksel çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. Android 10.0 ve EMUI 10.0.1 işletim sistemine sahip bu tablet, Hisilicon Kirin 990 işlemcisiyle güçlendirilmiş. 7250 mAh pil kapasitesine sahip olan cihaz, 8 MP ön kamera ve 13 MP arka kameraya sahip.

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Daha net ve gerçekçi görüntülerle işinize renk katıyor: CASPER VIA S30

Max Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200

Kalem Uyumluluğu: Evet

Ram Kapasitesi: 4 GB

Ekran Boyutu: 10 inç

CASPER VIA S30'un artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Full laminasyon ekran teknolojisi Sınırlı RAM kapasitesi (4 GB) Çift kamera Uzun batarya ömrü (7400 mAh)

Casper VIA S30, orta seviye bir tablet olarak uygun fiyatlı bir seçenek. Temel tablet ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli performansa ve özelliklere sahip olsa da bir tablette daha farklı özellikler arayanlar için sıradan bir tercih olabilir.

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Tente ve stand modu seçeneklerine sahip: Lenovo Yoga Tab 11

Max ekran çözünürlüğü: 2000 x 1200

Kalem Uyumluluğu: Evet

Ram Kapasitesi: 8 GB

Ekran Boyutu: 11 inç

Lenovo Yoga Tab 11'in artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Ergonomik kullanım ve taşınabilirlik. Yazılım güncellemesi sorunları Paslanmaz çelik ayak sayesinde tente veya stand modunda kullanım imkânı Yüksek grafikli görüntülerde performans düşüklüğü 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza ile yüksek depolama kapasitesi Çift mikrofon

Lenovo Yoga Tab 11, taşınabilirliği ve paslanmaz çelik ayak sayesinde tente veya stand modunda kullanım imkânı sunmasıyla öne çıkıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza özellikleriyle gelen bu tablet, Lenovo'nun ergonomik kullanım rahatlığına önem verdiği modellerinden biri. Kumaş kaplama tasarımı ise onu daha şık bir hâle getiriyor.

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Fiyat performans ürünü: Samsung Galaxy Tab A9

Max Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1280

Kalem Uyumluluğu: Hayır

Ram Kapasitesi: 4 GB

Ekran Boyutu: 8,7 inç

Samsung Galaxy Tab A9'un artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Kompakt ve taşınabilir boyut Düşük ekran çözünürlüğü (800 x 1280) 5100 mAh batarya kapasitesi Sadece 4 GB RAM Android işletim sistemi Kalem uyumluluğu yok.

Samsung Galaxy Tab A9, geniş ve yüksek çözünürlüklü bir ekran ve uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz, Samsung ekosistemiyle uyumlu çalışabilir ancak performansı diğer yüksek seviye tabletlerle kıyaslandığında biraz daha düşük olabilir.

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Üst düzey ses deneyimi sunan altı hoparlörlü bir tablet: Honor Pad X9

Max Ekran Çözünürlüğü: 2000 x 1200

Kalem Uyumluluğu: Hayır

Ram Kapasitesi: 4 GB

Ekran Boyutu: 11,5 inç

Honor Pad X9'un artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Büyük ekran ve yüksek çözünürlük Yalnızca 4 GB RAM 7250 mAh yüksek batarya kapasitesi Mobil bağlantı desteği yok. 128 GB depolama alanı Kalem uyumluluğu yok.

Uzun süren pil gücü ve büyük ekranı sayesinde tam bir eğlence tableti olan Honor Pad X9, film izlerken ya da oyun oynarken size görsel bir zenginlik yaşatır. 495g ağırlığa sahip olan tablet, aynı zamanda fiyatıyla da yüzleri güldürüyor.

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Samsung’un bir diğer gözdesi: Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Max Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200

Kalem Uyumluluğu: Evet

Ram Kapasitesi: 4 GB

Ekran Boyutu: 10,4 inç

Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın artıları ve eksileri:

Artılar Eksiler Kutuya dahil S Pen kalemi ile çizim ve not alma kolaylığı Mobil bağlantı desteği yok. TFT ekran ve 7040 mAh yüksek batarya kapasitesi 4 GB RAM ile sınırlı performans Android 10 ve One UI 2 ile güncel işletim sistemi deneyimi Batarya problemleri

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, hafif ve ince tasarımıyla kolayca taşınabilirken, S Pen desteği sayesinde not alma ve çizim yapma deneyimi de sunuyor. Ayrıca, Samsung'un One UI arayüzüyle güçlendirilen Android işletim sistemi, tablette akıcı bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

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