'En kaliteli termos hangi markadır?' ve 'En uzun süre sıcak tutan termos hangisi?'' gibi sorulara cevap bulacağınız içeriğimizde her zevke ve ihtiyaca göre termos önerilerine yer verdik.

Kullananlar tarafından en çok önerilen ve fiyat performans açısından en uygun olan termos markalarını inceledik. Stanley ve Contigo gibi kaliteleri ile dikkat çeken en iyi termos markalarını da değerlendirdiğimiz bu içeriğimizde, hangi termosu satın alacağınıza daha rahat bir şekilde karar verebilirsiniz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Stanley Klasik Neverleak Travel Termos

Kullanışlılığı ile öne çıkan Stanley Klasik Neverleak Travel Termos tek elinizi kullanarak aç iç kapa özelliği sayesinde kolayca kullanabileceğiniz bir ürün. En çok tercih edilen modellerden biri olan bu termosun özellikleri ise şöyle;

Hacim: 0.47 litre

Sıcak tutma süresi: 7 saat

Soğuk tutma süresi: 10 saat

Buzlu içecekler: 30 saat

18/8 paslanmaz çelik iç ve dış çelik gövde

Çift duvar yalıtımlı

BPA içermez.

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Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

İşlevselliğe önem veren ve kolay kullanım imkanı sunan Stanley The IceFlow Flip Straw, son zamanların en popüler ve kullananlar tarafından sevilen termos modellerinden biri. Taşımayı kolaylaştıran tutacağı, araba bardaklığı ile uyumlu tasarımıyla kullanım rahatlığı sağlıyor.

18/8 paslanmaz çelik

%100 BPA içermeyen malzeme

Çift duvar vakumlu yalıtım

%100 Sızdırmaz

Çevir – aç pipet

9 saate kadar sıcak

12 saate kadar soğuk

45 saate kadar buzlu içecekleri korur

Geniş ağız tasarımı sayesinde içerisine buz, dilimlenmiş meyve koyabilme

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Starbucks Klasik Seri Termos

Çantanıza atıp dilediğiniz yere götürebileceğiniz Starbucks® Klasik Seri Termos, üstün ısı yalıtımı sayesinde içeceklerinizin sıcaklığını korumanızı sağlar. Şık tasarımı ve dökülmeleri engelleyici özel kapağı ile günlük kullanım için ideal bir ürün.

Paslanmaz çelik

Hacim: 473 ml.

5 saate kadar sıcak ve soğuk kullanım

Emniyetli kapak

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Contigo Byron Snapseal Termos Bardak

SnapSeal™ teknolojisi ile bardağınızı tek elle rahatça kullanabileceğiniz Contigo Byron Snapseal Termos Bardak aç iç özelliği sayesinde hareket halinde bile rahatça içeceğinizi içebilmenizi sağlar. Olduçka şık görüntüsünün yanında uzun yıllar kullanabileceğiniz dayanıklıkta bir ürün.

Paslanmaz çelik

Hacim: 470 ml

6 saat sıcak tutma

12 saat soğuk tutma

Leke tutmaz yüzey

BPA İçermez

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Thermos Stainless King Large Termos

Termos markaları arasında dayanıklılığı ile ön plana çıkan markalardan biri olan Thermos, Stainless King Large modelinin sahip olduğu vakum izolasyon teknolojisi ile maksimum yalıtım sağlıyor. İstenildiğinde bardak olarak kullanılabilen bir kapağı da bulunuyor.

Hacim: 1.2 litre

Paslanmaz çelik kapak ve gövde

24 saate kadar sıcak ve soğuk koruma

Dökülmez ve sızdırma olmaz

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Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Hareket halindeyken taşımanızı kolaylaştıracak şekilde tasarlanan Stanley The Quick Flip Termos, çift duvar vakumlu yalıtımı ile içecekleri 8 saat sıcak, 12 saat soğuk tutar. Yaz aylarında kullanmak için ideal termos seçeneklerinden biri.

18/8 yüksek kalite paslanmaz çelik

BPA içermeyen malzeme

Ssızdırmaz kilitli kapak

Hacim: 0,70 litre

İki aşamalı kapağı ile kolay buz ekleme

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Araba bardaklığına uyumludur.

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Stanley Adventure Vakumlu Termos

Dayanıklılığı ve estetik görünümü ile dikkat çeken Stanley Adventure Vakumlu Termos, kullanıcıların en çok tercih ettiği modellerden bir diğeri. Sahip olduğu vakum teknolojisi sayesinde içeceklerinizi üst düzey bir korumayla uzun süre dilediğiniz sıcaklıkta kalmasını sağlar.

Hacim: 1 Litre

Çift duvarlı vakum yalıtımlı yapısı

24 saat sıcak ve soğuk tutma imkanı

Aşınma ve hava koşullarına dayanıklı

BPA içermeyen çelik gövde

Sızıntı yapmayan yalıtımlı kapağı bardak olarak kullanma

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Schafer Kitchen House 2 Lt Çelik Termos

Sıcak içecekler için daha uygun olan Schafer Kitchen House uzun süreler boyunca içeceğinizin aynı sıcaklıkta kalmasını sağlar. 2 litre kapasitesi ile kalabalık ortamlarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürün su ve çay termosu isteyenlerin en çok tercih ettiği modellerden birisi.

Sıcak tutma süresi: 6 saat

Paslanmaz çelik iç ve dış gövde

Çift duvarlı çelik yapı

Ergonomik ağız yapısı

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Penguen 1200A Çift Katlı 2 Litre Çay Termosu

Uzun saatler boyunca aktif sıcaklığını koruyan Penguen Çelik Termos, ailecek pikniğe gittiğinizde tercih edebileceğiniz termos modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

12 saat sıcak tutma

24 saat soğuk tutma

Paslanmaz çelik materyal

Hacim: 2 litre

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Cooker Paslanmaz Çelik Termos

Türkiye'nin ilk ve tek termos üretici olan Cooker, gittiğiniz her yerde içeceklerinizi istediğiniz sıcaklıkta tutar. Paslanmaz çelikten yapılmış ve ergonomik bir tasarıma sahiptir.

Hacim: 0.75 litre

Sıcak tutma süresi: 12 saat

Soğuk tutma süresi: 24 saat

Çift contalı sızdırmaz kapak

Uzun ömürlü buton

Vakum izolasyonlu çift kat paslanmaz ve kırılmaz çelik gövde

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