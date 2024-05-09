Kullananlar tarafından en çok önerilen ve fiyat performans açısından en uygun olan termos markalarını inceledik. Stanley ve Contigo gibi kaliteleri ile dikkat çeken en iyi termos markalarını da değerlendirdiğimiz bu içeriğimizde, hangi termosu satın alacağınıza daha rahat bir şekilde karar verebilirsiniz.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Stanley Klasik Neverleak Travel Termos
Kullanışlılığı ile öne çıkan Stanley Klasik Neverleak Travel Termos tek elinizi kullanarak aç iç kapa özelliği sayesinde kolayca kullanabileceğiniz bir ürün. En çok tercih edilen modellerden biri olan bu termosun özellikleri ise şöyle;
- Hacim: 0.47 litre
- Sıcak tutma süresi: 7 saat
- Soğuk tutma süresi: 10 saat
- Buzlu içecekler: 30 saat
- 18/8 paslanmaz çelik iç ve dış çelik gövde
- Çift duvar yalıtımlı
- BPA içermez.
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Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak
İşlevselliğe önem veren ve kolay kullanım imkanı sunan Stanley The IceFlow Flip Straw, son zamanların en popüler ve kullananlar tarafından sevilen termos modellerinden biri. Taşımayı kolaylaştıran tutacağı, araba bardaklığı ile uyumlu tasarımıyla kullanım rahatlığı sağlıyor.
- 18/8 paslanmaz çelik
- %100 BPA içermeyen malzeme
- Çift duvar vakumlu yalıtım
- %100 Sızdırmaz
- Çevir – aç pipet
- 9 saate kadar sıcak
- 12 saate kadar soğuk
- 45 saate kadar buzlu içecekleri korur
- Geniş ağız tasarımı sayesinde içerisine buz, dilimlenmiş meyve koyabilme
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Starbucks Klasik Seri Termos
Çantanıza atıp dilediğiniz yere götürebileceğiniz Starbucks® Klasik Seri Termos, üstün ısı yalıtımı sayesinde içeceklerinizin sıcaklığını korumanızı sağlar. Şık tasarımı ve dökülmeleri engelleyici özel kapağı ile günlük kullanım için ideal bir ürün.
- Paslanmaz çelik
- Hacim: 473 ml.
- 5 saate kadar sıcak ve soğuk kullanım
- Emniyetli kapak
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Contigo Byron Snapseal Termos Bardak
SnapSeal™ teknolojisi ile bardağınızı tek elle rahatça kullanabileceğiniz Contigo Byron Snapseal Termos Bardak aç iç özelliği sayesinde hareket halinde bile rahatça içeceğinizi içebilmenizi sağlar. Olduçka şık görüntüsünün yanında uzun yıllar kullanabileceğiniz dayanıklıkta bir ürün.
- Paslanmaz çelik
- Hacim: 470 ml
- 6 saat sıcak tutma
- 12 saat soğuk tutma
- Leke tutmaz yüzey
- BPA İçermez
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Thermos Stainless King Large Termos
Termos markaları arasında dayanıklılığı ile ön plana çıkan markalardan biri olan Thermos, Stainless King Large modelinin sahip olduğu vakum izolasyon teknolojisi ile maksimum yalıtım sağlıyor. İstenildiğinde bardak olarak kullanılabilen bir kapağı da bulunuyor.
- Hacim: 1.2 litre
- Paslanmaz çelik kapak ve gövde
- 24 saate kadar sıcak ve soğuk koruma
- Dökülmez ve sızdırma olmaz
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Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos
Hareket halindeyken taşımanızı kolaylaştıracak şekilde tasarlanan Stanley The Quick Flip Termos, çift duvar vakumlu yalıtımı ile içecekleri 8 saat sıcak, 12 saat soğuk tutar. Yaz aylarında kullanmak için ideal termos seçeneklerinden biri.
- 18/8 yüksek kalite paslanmaz çelik
- BPA içermeyen malzeme
- Ssızdırmaz kilitli kapak
- Hacim: 0,70 litre
- İki aşamalı kapağı ile kolay buz ekleme
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Araba bardaklığına uyumludur.
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Stanley Adventure Vakumlu Termos
Dayanıklılığı ve estetik görünümü ile dikkat çeken Stanley Adventure Vakumlu Termos, kullanıcıların en çok tercih ettiği modellerden bir diğeri. Sahip olduğu vakum teknolojisi sayesinde içeceklerinizi üst düzey bir korumayla uzun süre dilediğiniz sıcaklıkta kalmasını sağlar.
- Hacim: 1 Litre
- Çift duvarlı vakum yalıtımlı yapısı
- 24 saat sıcak ve soğuk tutma imkanı
- Aşınma ve hava koşullarına dayanıklı
- BPA içermeyen çelik gövde
- Sızıntı yapmayan yalıtımlı kapağı bardak olarak kullanma
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Schafer Kitchen House 2 Lt Çelik Termos
Sıcak içecekler için daha uygun olan Schafer Kitchen House uzun süreler boyunca içeceğinizin aynı sıcaklıkta kalmasını sağlar. 2 litre kapasitesi ile kalabalık ortamlarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürün su ve çay termosu isteyenlerin en çok tercih ettiği modellerden birisi.
- Sıcak tutma süresi: 6 saat
- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde
- Çift duvarlı çelik yapı
- Ergonomik ağız yapısı
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Penguen 1200A Çift Katlı 2 Litre Çay Termosu
Uzun saatler boyunca aktif sıcaklığını koruyan Penguen Çelik Termos, ailecek pikniğe gittiğinizde tercih edebileceğiniz termos modellerinden biri olarak öne çıkıyor.
- 12 saat sıcak tutma
- 24 saat soğuk tutma
- Paslanmaz çelik materyal
- Hacim: 2 litre
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Cooker Paslanmaz Çelik Termos
Türkiye'nin ilk ve tek termos üretici olan Cooker, gittiğiniz her yerde içeceklerinizi istediğiniz sıcaklıkta tutar. Paslanmaz çelikten yapılmış ve ergonomik bir tasarıma sahiptir.
- Hacim: 0.75 litre
- Sıcak tutma süresi: 12 saat
- Soğuk tutma süresi: 24 saat
- Çift contalı sızdırmaz kapak
- Uzun ömürlü buton
- Vakum izolasyonlu çift kat paslanmaz ve kırılmaz çelik gövde
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