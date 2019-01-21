Kaliteli teknolojik ürünleri, kullanıcıların karşılayabileceği uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyen A101, 24 Ocak 2019 perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünleri açıkladı.

Türkiye’nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olan A101’in 24 Ocak günü satışına başlayacağı yeni ürünler ortaya çıktı. Buna göre listede bir adet akıllı telefon, tablet, televizyon ve 'asker telefonu' bulunuyor. Dilerseniz ürünlere beraber göz atalım.

Honor 9 Lite Cep Telefonu (1299 TL)

5.65 inç Full HD+ ekran

3 gb ram

32 gb dahili hafıza

Çift ön kamera (13 MP + 2 MP)

Çift arka kamera (13 MP + 2 MP)

Yüz tanıma

Parmak izi okuma

Özel ayna tasarımı

3000 mAh batarya

Lenovo Tab7 Essential Tablet (399 TL)

7 inç ips ekran

1.3 ghz qc işlemci

8 gb depolama

1 gb ram

2,450 mAh batarya

Wifi, çift kamera

Alcatel 2003G Cep Telefonu (329 TL)

Uzun pil ömrü

Büyük ekranlı tuşlu telefon

Şık ve metalik Design

FM Radyo

2 yıl garanti.

Elton EL43DLK010 49″ Full HD Uydu Alıcılı Led TV (1499 TL)

Dahili uydu alıcılı

400 hz

2 X 8 W ses çıkışı

2 adet HDMI girişi

1 adet USB girişi

1 adet SCART girişi

Sunny 2 yıl garantili

Unutmadan belirtelim: A101, bir süredir online olarak satışlara da başlamış durumda. Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin, mağazalarda kısa sürede tükendiğini düşünürsek iyi bir alternatif olabilir. A101'in online satış sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.