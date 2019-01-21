Türkiye’nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olan A101’in 24 Ocak günü satışına başlayacağı yeni ürünler ortaya çıktı. Buna göre listede bir adet akıllı telefon, tablet, televizyon ve 'asker telefonu' bulunuyor. Dilerseniz ürünlere beraber göz atalım.
Honor 9 Lite Cep Telefonu (1299 TL)
- 5.65 inç Full HD+ ekran
- 3 gb ram
- 32 gb dahili hafıza
- Çift ön kamera (13 MP + 2 MP)
- Çift arka kamera (13 MP + 2 MP)
- Yüz tanıma
- Parmak izi okuma
- Özel ayna tasarımı
- 3000 mAh batarya
Lenovo Tab7 Essential Tablet (399 TL)
- 7 inç ips ekran
- 1.3 ghz qc işlemci
- 8 gb depolama
- 1 gb ram
- 2,450 mAh batarya
- Wifi, çift kamera
Alcatel 2003G Cep Telefonu (329 TL)
- Uzun pil ömrü
- Büyük ekranlı tuşlu telefon
- Şık ve metalik Design
- FM Radyo
- 2 yıl garanti.
Elton EL43DLK010 49″ Full HD Uydu Alıcılı Led TV (1499 TL)
- Dahili uydu alıcılı
- 400 hz
- 2 X 8 W ses çıkışı
- 2 adet HDMI girişi
- 1 adet USB girişi
- 1 adet SCART girişi
- Sunny 2 yıl garantili
Unutmadan belirtelim: A101, bir süredir online olarak satışlara da başlamış durumda. Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin, mağazalarda kısa sürede tükendiğini düşünürsek iyi bir alternatif olabilir. A101'in online satış sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR