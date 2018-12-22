2018'in sonuna yaklaşırken vizyona girecek filmler hız kesmiyor. Bu hafta yayınlanan ve izlemek isteyebileceğiniz 8 fragmanı listeledik.

Merakla beklenen Spider-Man: Evden Uzak filminin fragmanı bu hafta da yayınlanmadığı için listemize alamadık fakat birbirinden harika 8 filmi sizler için derledik. İşte bu hafta yayınlanan 8 yeni film.

Destroyer

Amerika'da 25 Aralıkta vizyona girecek filmde Nicole Kidman, daha önce hiç görmediğimiz kadar farklı bir rolde karşımıza çıkacak. Nicole Kidman bu filmde eski bir dava ile uğraşan yaşlı bir polis memurunu canlandıracak.

Downton Abbey

Downton Abbey isimli dizinin sinema filmi olma özelliğini taşıyan film, 20 Eylül 2019'da ABD'de vizyona girecek. Bu da eğer diziyi izlemediyseniz hala bolca vaktiniz olduğu anlamına geliyor.

Greta

Mart 2019'da vizyona girecek olan Greta, metroda bir çanta bulup sahibini aramaya başlayan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Filmin başrolleri Chloë Grace Moretz ve Isabelle Huppert.

Hellboy

Hellboy hayranlarını sevindiren film, bir devam filmi niteliğinde değil. Hikayenin yeniden başladığı bu filmin başrolleri David Harbour ile Milla Jovovich. Hellboy, 12 Nisan 2018'da gösterime girecek.

Men in Black: International

Will Smith'in olmadığı yeni Men in Black, eski tadı verir mi bilinmez ama fragman oldukça ilgi çekici. Chris Hemsworth ve Tessa Thompson'ın yeni ajanlarla yaşadığı maceraların anlatıldığı film 14 Haziran'da vizyona girecek.

The Lego Movie 2: İkinci Part

Lego macerası kaldığı yerden devam ediyor. 8 Şubat'ta vizyona girecek ikinci Lego filmi, seslendirme kadrosundaki ünlü isimlerle dikkat çekiyor. Türkçe dublajının da çok başarılı olacağını tahmin ettiğimiz filmin fragmanı ile sizi başbaşa bırakıyoruz.

The Secret Life of Pets 2 - The Snowball

Lego tarzı filmler eğer ilginizi çekiyorsa bu filmi de izlemenizi tavsiye ediyoruz. 2019 yazında gösterime girecek filmin fragmanı animasyon severlere göre oldukça iyi görünüyor.

Where’d You Go, Bernadette

22 Mart'ta vizyona girecek filmde Cate Blanchett, Bernadette'i canlandırıyor. Bernadette’in gizli geçmişini araştırmaya başlayan ailesi ve yaşananların anlatıldığı filmin fragmanı büyük beğeni topluyor.

Gelecek hafta da sizlerle yeni fragmanları paylaşmak için burada olacağız, kaçırmamak için takipte kalın :)