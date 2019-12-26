Manny Khoshbin, ABD'nin en seçkin otomobil koleksiyonlarından birine sahip. Bugatti ve Hermès, Kaliforniyalı koleksiyonerle iş birliği yaparak lüks ve çok özel bir tasarım ortaya çıkardı: Bugatti Chiron Hermès.

Bugatti Chiron'un Hermès versiyonu, hiper otomobiller arasında türünün tek örneği ve Manny Khoshbin'in yeni gözdesi olmak için 3 yılı aşkın sürenin ardından sonunda hazır. Araç, dışarıdan sadece Chiron'un beyaz bir modeli gibi görünse de aslında tasarımdan çok daha fazlasını yansıtıyor.

Öncelikle otomobil, Bugatti'nin kardeş şirketi Porsche tarafından sunulan Chalk veya Crayon renklerine benzeyen Hermès Craie adlı benzersiz bir renge boyandı. Bu renk, gövdeyi, arka tamponu, tekerlekleri kaplıyor ve hatta aracın kokpitine kadar uzanıyor.

Ön taraftaki ızgaralar, Hermès'in imza H deseniyle örülmüş ve otomobilin iç kısmı, Fransız lüks markanın Courbettes at motifli kaşmir panelleriyle vurgulanan yumuşak beyaz Hermès deri ile döşenmiş. Bu motif aynı zamanda, otomobilin arka kanadının alt kısmında da görünüyor.

Lüks kelimesinin vücut bulmuş hali: Bugatti Chiron Hermès

Ettore Bugatti ilk olarak 1920'lerde Émile-Maurice Hermès ile ortaklık kurdu. Yıllar sonra Alsaslı otomobil üreticisi, Veyron Fbg par Hermès versiyonunu üretmek için ilişkiyi yeniden canlandırdı. Seri üretilmesi beklenmeyen oldukça zarif bir tasarıma sahip olan otomobil, Bugatti veya Khoshbin için adeta keşfedilmemiş bir bölge.

Khoshnin, 4 Ocak'ta Bugatti Chiron Hermès ile birlikte diğer Bugatti, McLaren, Koenigsegg marka otomobillerini, yeni Porsche 935, Carrera GT ve 918 Spyder'ı koleksiyonunun geri kalanıyla birlikte sergileyecek.