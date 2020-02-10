Bugatti, Özel Modeli Chiron R'yi Cenevre'de Sergileyecek

Bugatti, bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı için özel bir şey planlıyor. Fransız otomobil üreticisi, Chiron’un yanında özel bir otomobil daha tanıtacak. Bu otomobil ise Chiron R olacak gibi duruyor.

Geneva Motor Show (Cenevre Otomobil Fuarı), her yıl dünyanın dört bir yanından otomobil meraklılarını bir araya topluyor. Fuarın en çok dikkat çeken standlarından biri de her zaman için Bugatti standı oluyor.

Genellikle bu fuara özel bir model üretmeyi seven Fransız otomobil firması Bugatti, bu yıl da değişiklik yapmayacak. Geçtiğimiz ay da özel bir otomobil hakkında ipuçları veren firmanın bu gizemli otomobili Chiron R olabilir.

Yeni Bugatti yola çıkıyor:

Bugatti, Facebook sayfasında Güney Afrika’daki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı’ndan yola çıkan otomobillerin fotoğrafını paylaştı. Bu araçlardan birinin Cenevre’de olacağı zaten açıklanan Chiron olduğu söyleniyor. Gelen haberlere göre Chiron R ise Chiron Sport ve Super Sport 300+ arasında yer alacak.

Fotoğraflara bakıldığında Chiron R, aşağı yönlü uygulanan kuvveti artıran sabit bir arka kuyruğa, gelişmiş aerodinamik pakete ve daha çok yarış pistlerine uygun bir kontrole sahip olacak. Chiron R beklentisi, firma CEO’su Stephan Winkelmann’ın daha önceki Chiron varyantları geleceği açıklamasına da uygun görünüyor.

Chiron R, Chiron’dan daha yavaş olacak:

Daha fazla tutunma gücü ve daha kolay kontrol, aracın maksimum hızının Chiron’dan daha düşük olacağı anlamına geliyor. Chiron’un en yüksek hızı saatte 420 kilometreyken Sport 300+ ise 480 kilometre barajını aşabiliyor. Öte yandan bu yıl saatte 480 kilometre barajını aşan bir başka aracın daha fuarda olacağı öne sürülüyor. Bu araç ise Koenigsegg’in Jesko modeli olacak. Saatte 480 km hıza ulaşabilmek, önemli bir eşik olarak kabul ediliyor.

Chiron R, muhtemelen 8 litrelik, 16 silindirli, dört turbolu bir motora sahip olacak. Standart Chiron’un 1.500 beygir güç ürettiğini göz önüne alırsak Chiron R biraz daha kuvvetli bir motorla gelebilir. Yeni otomobil hakkındaki son bilgileri almak için Cenevre’de 3 Mart 2020’de başlayacak olan fuarı beklememiz gerekecek. Aradaki üç haftalık süreçte Bugatti’nin yeni fotoğraflar paylaşması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.