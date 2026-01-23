Tümü Webekno
Bugatti, Veyron’a Selam Çakan 810 Milyon Liralık Yeni Süper Otomobili FKP Hommage’ı Tanıttı: Sadece 1 Adet Üretildi

Bugatti, Veyron'a selam çakan ve sadece 1 adet üretilen yeni süper otomobili FKP Hommage'ı tanıttı. 1.578 beygirlik aracın, 10 milyon euro'dan fazla fiyata satılacağı söyleniyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en lüks otomobil üreticilerinden biri olan Fransa merkezli Bugatti, yeni modellerini bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, özel olarak geliştirdiği modellerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Veyron’a saygı duruşu olarak nitelendirebileceğimiz FKP Hommage isimli özel modelini tanıttı.

Gerçekleştirilen bir lansman ile tanıtılan yeni Bugatti FKP Hommage modeli, orijinal Veyron’a ve arkasındaki Prof. Dr. Ferdinand Karl Piëch’e selam çakıyor. Retro ve modern tasarımların birleştirildiğini görebiliyoruz. Veyron’un yuvarlak stilini korurken ince farlar gibi modern tasarım detaylarını da içeriyor. Her otomobilseverin hayran kalacağı bir tasarımla geldiğini söylemek mümkün.

Tek bir adet üretilen Bugatti FKP Hommage neler sunuyor?

bug

Ön tarafta 20 inçlik, arkada ise 21 inçlik jantlarla gelen Bugatti FKP Hommage modeli, yine Veyron’dan ilham alarak kırmızı tonlarıyla karşımıza çıkıyor. Alüminyum detaylar, Veyron’un çift tonlu tasarımını yansıtan siyah bölümü, renklendirilmiş karbon fiber gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

bug2

Süper otomobil, W16 üniteyle geliyor. Araçta 8 litrelik 1.578 beygir gücü üretebilen bir motor var. Aracın daha büyük turbolar, geliştirilmiş soğutma ve güçlendirilmiş şanzıman içeren Chiron Super Sport'tan alınan dört turbolu motorla donatıldığının altını çizmek gerek.

iç

Araç, yalnızca 1 adet üretildi. Bu da onu geçen yılki Brouillard'dan sonra şirketin ikinci tek seferlik otomobili yapıyor. İç mekânına baktığımzıda orijinal Veyron'u anımsatan benzersiz dairesel bir direksiyon simidi, masif alüminyumdan yapılmış özel bir orta konsol ve gösterge panelinde 41 milimetrelik Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon saat görüyoruz. Lüksü dibine kadar yaşatan bir iç mekân olduğunu söyleyebiliriz.

bug3

Bugatti FKP Hommage hakkında paylaşılan bilgiler bu kadar. Yalnzıca 1 adet satılacak modelin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak 10 milyon euro’dan fazla bir fiyata satılacağı söyleniyor.

