2008 yılından bugüne kadar kaç adet numara taşıma işlemi gerçekleştirildiği araştırıldı. Yapılan araştırmaya göre herkes, en az 2 kez numara taşıma işlemi yaptı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerini derleyen Anadolu Ajansı, çarpıcı sonuçlara ulaştı. Edinilen bilgilere göre Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı, nüfusun iki katını geçti. Yani hepimiz, en az 2 kez numara taşıma işlemi gerçekleştirdik.

9 Kasım 2008 tarihinde başlayan cep telefonu numara taşıma uygulaması kapsamında 183 milyon 133 bin kez numara taşıma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca 2 milyon 630 bin kez sabit numara işlemi yapıldı.

Bu yıl neredeyse 6 milyon numara taşıma yapıldı

Yapılan çalışmaya göre geçtiğimiz yıl itibarıyla 177 milyon 388 bin 719 kez numara taşıma işlemi yapılmıştı. 1 Ocak - 30 Nisan aralığı da buna eklendiği zaman 183 milyon 133 bin numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiş oldu. Yani sadece bu yıl, 5 milyon 744 bin 281 kez numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiş oldu. Bu rakam, 2023'ün tamamı için 10 milyon 160 bin 760 olarak kayıtlara geçmişti.

Mobil hatlarda numara taşıma işlemi, oldukça yaygın bir uygulama. Çünkü telekomünikasyon şirketleri, numara taşıyan abonelere ciddi kampanyalar sunuyorlar. Vatandaşlar da bu kampanyaları kaçırmak istemiyorlar. Sabit hatlardaki numara taşıma oranının düşük olmasının nedeni ise sabit numaraların eskisi kadar popüler olmaması olarak gösterilebilir.