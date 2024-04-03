7 adet 7 rakamının bulunduğu bir telefon numarası içeren benzeri olmayan bir sim kart, Dubai'de 871 bin 412 dolara satıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük şehri Dubai, zengin insanlara ev sahipliği yapmasıyla herkesin aklına kazınmış durumda. Tabii durum böyle olunca yüz binlerce dolarların havada uçuştuğu açık artırmaları şehirde görebiliyoruz.

Diğerlerinden farklı numaralara sahip plakalar gibi “eşsiz” şeyler, Dubai’de rekor fiyatlara satılabiliyor. Örneğin geçen yıl yalnızca “P” harfinden ve “7” rakamından oluşan bir plaka milyonlarca dolara alıcı bulmuştu. Şimdi de bir plaka değil, telefon numarası dudak uçuklatan bir fiyattan satıldı.

İçinde 7 tane “7” rakamı bulunan telefon numarası, 871 bin 412 dolara satıldı

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Yukarıdaki videodan görebildiğiniz, içinde 7 adet “7” rakamı bulunduran “0587777777” numarasına sahip bir sim kart geçtiğimiz hafta açık artırmaya çıkarıldı. Büyük ilgi gören kart, tamı tamına 871 bin 412 (27 milyon 844 bin 924 TL) dolara alıcı buldu. Alıcının kim olduğu ise açıklanmadı.

Bu dev satış, tahmin edebileceğiniz gibi kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Birçok kullanıcı, saçma bulurken dalga geçenler de bir hayli fazlaydı. Hatta bazıları numarayı aradıklarını fakat ulaşamadıklarını ifade etti.

Dubai’de gerçekleştirilen bu satış, aslında bölgede büyüyen bir trendin parçası. Başta da söylediğimiz gibi plakalar gibi benzeri bulunmayan bazı şeyler, çok büyük paralara satılıyor. Zenginler arasında bir statü sembolü olduğunu tahmin etmek yanlış olmaz. Bu açık artırmadan da bazı varlıklı bireylerin böyle şeylere yüksek meblağlar ödemeye istekli olduğunu görüyoruz.