Bu Zamana Kadarki En Hassas Atom Saati Geliştirildi

MIT araştırmacıları bugüne kadarki en hassas ve en doğru atom saatini geliştirmeyi başardı. Bu araştırma, bilim insanlarının yerçekiminin zamana etkisi gibi soruların cevabını bulma konusunda fazlasıyla yardımcı olabilir.

Atomik saatler ya da daha bilindik ismiyle atom saatleri, dünyadaki en hassas saatlerdir. Söylenenlere göre dünyanın en iyi atom saatleri eğer evrenin başlangıcından beri çalışıyor olsaydı, bugüne kadar sadece yarım saniyeliğine kapalı olacaklardı. Yine de araştırmacılar ve bilim insanları, atomik titreşimleri daha doğru ölçebilmek ve karanlık madde veya yerçekimi dalgaları gibi olayları daha iyi algılayabilmek için daha hassas atom saatleri üzerinde çalışıyor.

Yeni yayınlanan raporlara göre Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, bugüne kadarki en hassas atom saatini geliştirmeyi başardı. Fizikçilerin elde ettiği bu başarı, bilim insanlarının bundan sonra yapacağı yer çekiminin zamanın üzerindeki etkisi veya evren yaşlandıkça zamanın değişip değişmeyeceği gibi araştırmalarda da fazlasıyla yardımcı olacak.

Mevcut atom saatlerinden daha farklı bir yöntem kullanıldı:

MIT araştırmacıları, bulgularını Nature üzerindeki bir makalede paylaştılar. Makalede görüldüğü üzere araştırmacılar, dünyanın en hassas atom saati olduğunu belirttikleri atom saatini yaparken mevcut atom saatlerinden daha farklı bir yöntem kullandılar. Bunun sebebi de tahmin edilebileceği üzere çok daha kesin sonuçlar elde etmek.

Araştırmacılar klasik atom saatlerindeki gibi rastgele titreşen atomları ölçmek yerine daha farklı bir tasarım kurdular. Raporlara göre atomlar, 'klasik fizik yasalarına göre imkânsız' olacak bir şekilde birbirleriyle ilişkilendirildi. Ayrıca araştırmacıların notlarına göre eğer bilim insanları bu salınımları doğru ve tam şekilde takip edebilirlerse, daha küçük zaman aralıklarını ayırt etmek için atomları kullanabilecekler.