Bilim dünyası, tarih öncesi çağlardan kalma ilginç bir parazitik ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. 99 milyon yıl öncesine ait kehribar örneklerinde, böceklerin vücutlarını ele geçiren mantar izlerine rastlandı. Keşfedilen bu mantar türleri, antik çağlarda da zihin kontrolü benzeri etkiler gösterebilen organizmaların varlığını ortaya koyuyor.

Bilim insanları, tam 99 milyon yıl öncesine ait kehribarın içinde ilginç bir keşfe imza attı. Kehribarın içinde bulunan iki farklı böcek, vücutlarını ele geçiren ve onları adeta zombiye çeviren mantarlarla enfekteydi. Üstelik bu mantar türleri, The Last of Us oyunundaki meşhur Cordyceps mantarına oldukça benziyor.

Çin’deki Yunnan Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, biri sinek diğeri karınca pupası olan iki fosil incelemeye alındı. Kehribarın içinde oldukça iyi korunmuş bu böceklerin, daha önce hiç tanımlanmamış iki farklı mantar türüyle enfekte olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları bu yeni türlere Paleoophiocordyceps gerontoformicae ve Paleoophiocordyceps ironomyiae adını verdi.

Araştırmacılar, fosilleri mikroskop altında inceledikten sonra mikro-BT yöntemiyle 3 boyutlu görüntülerini elde etti. İncelemeler sonucunda, mantarların Ophiocordyceps cinsine ait olduğu ve evrimsel açıdan daha önce bilinen hiçbir türle birebir örtüşmediği ortaya kondu. Mantarın, sineğin kafasından dışarı çıktığı; karınca pupasında ise bağışıklık salgılarıyla ilişkili bezden çıktığı tespit edildi.

Yapılan genetik karşılaştırmalar, bu mantarların atalarının Erken Kretase dönemine uzandığını ve başlangıçta böcek türlerini enfekte etmeye yönelik evrimleştiğini gösterdi. Araştırmaya göre o dönemdeki böcek çeşitliliğindeki artış, bu türlerin de hızla çoğalmasına neden oldu.

Fosillerdeki bu nadir kalıntılar, hayvanları enfekte eden parazitik mantarların evrimsel geçmişine dair önemli bir örnek sunuyor. Yapılan bu keşif ise bu organizmaların dinozor çağında da aktif olarak yayılım gösterdiğini ortaya koyuyor.