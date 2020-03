Buluttan Halka, Ay'ın Satürn'e Benzemesine Neden Oldu

Dünyamızın tek doğal uydusu Ay’ın inanılmaz bir görüntüsü kayıt altına alındı. Bulutlarla çevrilen Ay, onun gaz devi Satürn gezegenine benzemesine neden oldu. Bildiğimiz üzere, Satürn’ün halkaları mevcut.

Ay’ın muhteşem görüntüsü, fotoğrafçı Francisco Sojuel’in, Guatemala'daki Acetenango yanardağı kampına yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşünden sonra çekildi. Bu çarpıcı görüntü, Ay'ın yeni bir perspektifini gözler önüne serdi ve hafif hilal aşamasında Güneş doğmadan hemen önce çekildi. Fotoğrafta, Güneş tarafından Ay’ın etrafındaki bulutların aydınlatıldığı görülüyor.

Ay, Satürn'e benzedi:

Temiz bir gökyüzünün olduğu gecede çekilen fotoğrafta, yıldızların, Guatemala kasabaları ve dağların üzerinde parıldadığı görülüyor. Fotoğrafı çeken Sojuel, Ay’ın Satürn’e benzediği anı, inanılmaz olarak tanımladı ve “Bu, kamerayla yakalamayı başardığım en güzel anlardan biri. Fotoğrafa bakarken farklı duygular dile getirebilirsiniz.” dedi.

NASA, evrenimizi gösteren dünyanın dört bir yanından görüntüler barındıran Astronomy Picture of the Day adlı internet sitesinde çarpıcı görüntüyü paylaştı. Ajans, fotoğrafın altına, “Satürn neden bu kadar büyük görünüyor?” şeklinde esprili bir not düştü. Notta, bulutların Ay’ın önünden geçtiği belirtildi.

Fotoğrafçı Sojuel, elde ettiği görüntünün hayal gücünü uyandırdığını dile getirerek, “Çünkü başka bir gezegen gibi göründü” ifadelerini kullandı. Güneş Sistemi’nin Güneş'e yakınlık sırasına göre 6. gezegeni olan Satürn, etkileyici bir halka sistemine sahip. Satürn'ün halkaları ilk kez 1610'da Galileo Galilei tarafından fark edildi, ancak 1655'te Christiaan Huygens tarafından tanımlandı.

Satürn’ün halkaları, gezegen atmosferinin bulut tabakalarının çok az üzerinden başlayıp, gezegenin merkezinden 480.000 km uzaklığa kadar yayılıyor. Halkalar, buz ve kayaç parçacıklarından oluşuyor. Kalınlıkları ise büyük bir bölümünde birkaç yüz metreyi geçmiyor. Araştırmalara göre, Satürn’ün halkaları yüzde 90-95 oranında buzdan oluşuyor. Fakat halkaların oluşumuna ilişkin şimdiye kadar önerilen kuramlar halkaların bileşimindeki yüksek buz oranını açıklayamıyor.