5.300 yıllık Buz Adam Ötzi Hakkında Yeni Bir Gizem Keşfedild

5 bin 300 yıl önce yaşamış olan Buz Adam Ötzi üzerinde yapılan son araştırmada detaylı bilgilere ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda Ötzi'nin donmuş bedeninin yanında bulunan halatı, avcılık için kullandığı ortaya çıktı.

1991 yılında bedeni buzulların altında donmuş halde bulunan 'Buz Adam Ötzi', dünyanın en eski ve en iyi korunan mumyalarından biri olarak tarihe geçmişti. Yapılan araştırmalar sonucu eski bir avcı olan buz adamın 5 bin 300 yıllık bedeninin yanında keşfedilen uzun ipin, avcılık için kullanıldığı keşfedildi.

Ötzi, Fineilspitze'nin doğu ucunda, Ötztal Alpleri'ndeki bir tepede deniz seviyesinden 3210 metre yükseklikte iki yürüyüşçü tarafından keşfedilmişti. Antik avcı Iceman, Similaun Man, Hauslabjoch Man ve Tyrolean Iceman olarak adlandırılsa da daha çok Ötzi ismiyle biliniyor.

İsviçreli bilim insanlarından oluşan bir ekip, 5.300 yıllık avcı tarafından kullanılan ok kılıfında bulunan ip üzerine bir çalışma yaptı ve Ötzi'nin ipi güçlü bir yay yapmak için kullandığını ortaya çıkardı. Buz adamın mumyalanmış bedeninin yanında bulunan yayla neredeyse aynı uzunlukta olduğu belirtilen ipin 2 metre olduğu belirtiliyor.

Neolitik çağlardan günümüze gelen adamın mumyalanmış bulunduğu Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nden arkeologlar, Ötzi'nin kılıfında bulunan ipin yayına mükemmel bir şekilde uyduğunu kanıtladılar. İpin daha önce bitkisel malzemeden yapıldığı düşünülmüştü, ancak araştırmacılara göre bitki lifleri, yay gerginliğini kaldıramayacaktı ve yay için uygun olmayacaktı. Bu yüzden Ötzi, hayvan siniri kullandı.

Ayrıca ok kılıfının da dağ keçisinin derisinden dikildiği belirtildi. Ötzi öldüğünde kılıfın içinde 14 ok vardı ve kılıfın deri kapağı, iç kısmını koruyordu. Bilim insanları, "Gerekirse çok hızlı bir şekilde açılabilir ve tek bir hareketle içinden bir ok çıkarılabilir" diyor. Vücudu ve eşyaları dağlardaki kar ve buzla korunan avcının, okla vurularak öldürüldüğünde 45 yaşında olduğu düşünülüyor.