Buz Tutan Niagara Şelalesi'nin Nefes Kesici Fotoğrafları

Soğuk geçen kış yüzünden büyük kısmı buz tutan Niagara Şelaleleri inanılmaz görüntüler ortaya çıkarttı.

Kış aylarının gelmesiyle beraber bazı bölgelerde oldukça soğuk bir döneme girildi. Niagara Şelaleleri de soğuk hava dalgasından nasibini aldı ve şelalelerin bir kısmı dondu. İnsanlar da bu manzaranın bol bol fotoğrafını çekti.

Bütün fırtınalara bir isim verme huyu olan, genellikle de kadın isimlerini tercih eden Amerikalı yetkililerin her şeyi kar altında bırakan ve şelaleyi donduran bu fırtınaya ne isim vereceği ise merak ediliyor. Yine de görüntülere bakınca insanın içinden geçen ilk isim Elsa oluyor.

ABD'de bu yıl yaşanan kışın, son yıllarda görülen en düşük sıcaklıkların yaşandığı kış olduğu söyleniyor.

Sadece şelale değil, şelalenin etrafındaki yapılar da kar fırtınasından nasibini almış durumda.

Yine de manzara inanılmaz güzel gözüküyor. Adeta Disney filmlerinden sahneleri andırıyor.