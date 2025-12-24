BYD, 5 dakikada 400 km menzil sunan elektrikli araç şarj cihazını gösterdi [Video]

BYD, 1 MW gücündeki yeni şarj teknolojisiyle 5 dakikada 400 km menzil eklediğini gösterdi. Video Çin’de paylaşıldı, hedef şarjı benzin kadar hızlı yapmak.

Çinli otomobil üreticisi BYD, paylaştığı yeni bir videoda geliştirdiği ultra hızlı şarj teknolojisini gösterdi. Şirket, 1.000 kW gücündeki sistemle yalnızca 5 dakikada yaklaşık 400 km menzil ekleyebildiğini iddia ediyor. Testler Çin’de yapıldı.

Bu teknoloji, BYD’nin “Super e-Platform” adını verdiği yeni altyapıya dayanıyor. 1000V ve 1000A destekleyen mimari sayesinde saniyede yaklaşık 2 km menzil kazanılabiliyor. Bu değerler, bugünkü hızlı şarj standartlarının oldukça üzerinde.

BYD's charging station in China, 400km in 5 minutes!



Gasoline what? pic.twitter.com/WgWGc5Nd3q — Dominic Lee 李梓敬 (@dominictsz) December 22, 2025

Elektrikli otomobillerde uzun süredir en büyük sorunlardan biri şarj süresiydi. BYD’nin hedefi, şarj deneyimini benzinli araçlardaki yakıt dolum süresiyle eşitlemek. Şirket, bu amaçla binlerce ultra hızlı şarj istasyonu kurmayı planlıyor.

Ancak sistemin gerçek hayattaki performansı; pil sıcaklığı, doluluk oranı ve altyapı kapasitesine göre değişebilir. Yine de bu adım, elektrikli araçların yaygınlaşması için önemli bir eşik olarak görülüyor ve rakipleri de hızlanmaya zorlayabilir.