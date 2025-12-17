Tümü Webekno
BYD, Elektrikli Otomobil Bataryalarında 250 Bin Kilometre Garanti Sunacağını Açıkladı

BYD, Avrupa'da elektrikli araçlarda sunduğu batarya garantisi kapsamını uzattığını açıkladı. Şirket, artık 8 yıl veya 250 bin km garanti sunacak. Bu, rakiplerinin çok önünde.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de faaliyetlerini sürdüren Çin merkezli otomobil devi BYD, geçtiğimiz günlerde elektrikli otomobil dünyasının gündemine oturan bir açıklama yaptı. Şirket, Avrupa’daki müşterileri için yepyeni bir garanti imkânı sunacağını açıkladı. Bu strateji, Tesla gibi rakiplerin üzerinde baskı oluşturacak.

BYD’nin resmî hesapalarından yaptığı açıklamaya göre şirkete ait elektrikli araçlar için yepyeni bir garanti kapsamı sunulmaya başlayacak. Buna göre Çinli şirket, araçlarında** 8 yıl veya 250.000 kilometre batarya garantisi **sunacak.

Sektör genelinden 90 bin km daha fazla garanti sunulacak

BYD’nin bu hamlesinin rekabette çok önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü şu anda elektrikli araçlarda sektör standardı 8 yıl veya 160 bin kilometreydi. BYD ise batarya garantisine 90 bin kilometre daha ekleyerek bu konuda öne çıkacağını gösterdi. Bu hamle, şüphesiz kıtadaki elektrikli otomobil sürücülerinin dikkatini çekmeyi başaracak. Genel anlamda taksi hizmetleri, araç filoları, günlük kullanımı yüksek olanlar gibi her türden kullanıcıyı hedeflediğini söyleyebiliriz.

Diğer şirketlere baktığımızda BYD’nin en büyük rakibi olan Tesla’da ülkemizde de satılan Model Y’de 8 yıl ve 160 bin km garanti görüyoruz. Şirketin daha üst seviye Long Range ve Performance modellerinde ise 192 bin km’ye kadar çıktığı olabiliyor. Tüm bunlarla karşılaştırıldığında BYD’nin kapsamı hâlâ çok önde.

Çoğu Avrupalı ve ABD’li üretici Nikel Kobalt Manganez pil hücreleriyle çalışırken BYD’de Blade Bataryası olarak adlandırılan Lityum Demir Fosfat bataryalar var. Bu formül, diğerine kıyasla daha fazla şarj sunuyor ve deşarj döngüsünü daha iyi idare edebiliyor. BYD de bunun sayesinde garanti kapsamındaki menzili güvenle artırabiliyor.

Elektrikli Araba BYD

