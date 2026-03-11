BYD, Formula 1’e Girmeyi Planlıyor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD’nin Formula 1’e girmeyi değerlendirdiği ortaya çıktı. Çinli otomotiv devi, küresel marka gücünü artırmak için F1’de takım satın alma veya sıfırdan yeni bir takım kurma seçeneklerini inceliyor.

Elektrikli otomobil dünyasında son yılların en hızlı büyüyen markalarından biri olan BYD, şimdi de motorsporlarının zirvesi Formula 1 ile gündemde. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, F1’e katılma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Bu hamlenin arkasındaki temel hedef ise oldukça açık: küresel marka bilinirliğini artırmak. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika gibi pazarlarda daha güçlü olmak isteyen BYD’nin, Formula 1’i dünyanın en büyük reklam ve prestij platformlarından biri olarak gördüğü belirtiliyor.

BYD, Formula 1’e iki farklı yolla girebilir

Sektör kaynaklarına göre BYD’nin önünde iki farklı senaryo bulunuyor. İlk seçenek, hâlihazırda Formula 1’de yarışan bir takımı satın almak. Bu yöntem, markanın spora çok daha hızlı şekilde dahil olmasını sağlayabilir.

İkinci seçenek ise tamamen yeni bir Formula 1 takımı kurmak. Bu yol biraz daha uzun ve maliyetli olsa da BYD’nin teknolojisini ve marka kimliğini tamamen kendi vizyonu doğrultusunda oluşturmasına imkân tanıyabilir.

Formula 1’in yeni dönemi elektrikli teknolojiye daha fazla alan açacak

Formula 1’de 2026 yılında yürürlüğe giren yeni teknik kurallar da BYD gibi elektrikli otomobil üreticileri için oldukça cazip görünüyor. Yeni düzenlemelerle birlikte araçlarda elektrik motorlarının rolü önemli ölçüde artırılıyor ve sürdürülebilir yakıt kullanımı zorunlu hâle geliyor.

Bu dönüşüm, elektrikli otomobil teknolojisinde güçlü olan şirketlerin Formula 1’e daha fazla ilgi göstermesine yol açıyor. Nitekim son yıllarda Audi ve Ford gibi büyük otomotiv markaları da F1’e katılıyor.