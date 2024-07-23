BYD, düzenlediği bir etkinlikte ilk elektrikli MPV'sini tanıttı. M6 isimli otomobil, şık tasarımı ve geniş iç hacmi ile geniş aileleri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Otomobilin fiyatı da hiç fena değil.

Bir süredir Türkiye'de de hizmet vermekte olan BYD ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte ilk elektrikli MPV'si olan M6'yı tanıttı. Daha çok geniş ailelere hitap eden otomobil, 6 ve 7 kişilik versiyonlara sahip olacak.

4,710 mm uzunluğunda, 1,810 mm genişliğinde ve 1,690 mm yüksekliğinde olan M6, oldukça büyük bir otomobil. Tasarım açısından baktığımızda ise BYD'nin standartlaşan tasarım dilinin benimsendiğini görüyoruz. Elektrikli MPV, ATTO3'e benzer bir tasarıma sahip.

Karşınızda BYD M6

BYD M6'nın iç kısmı, oldukça ferah bir kabin sunuyor. Otomobilde 12.8 inç boyutlu, hareket edebilen bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Orta konsolda ise küçük bir vites topuzu görüyoruz. Üç sıra koltuklar, az önce de belirttiğimiz gibi daha çok büyük aileleri memnun edecek.

BYD, M6'nın kaput altında bulunan elektrikli motorlarıyla ilgili bir şey söylemedi. Ancak bu otomobilde 55,4 kWh ve 71,8 kWh kapasiteli bataryalar bulunacak. Bu bataryalar sırası ile 420 km ve 530 km menzil sunacak. 115 kW hızlı şarj desteği sunacak batarya, 40 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj olabilecek.

BYD tarafından yapılan açıklamaya göre M6, 23.400 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Gırtlak dolu M6 için ödenecek para 26.500 dolar olacak. İlk aşamada Endonezya pazarında satışa sunulacak otomobilin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belli değil.