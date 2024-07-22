Mercedes-Benz, ilk elektrikli SUV modellerinden EQC'nin üretimini durduğunu resmen açıkladı. Üstelik şirket, aracın üretimini geçtiğimiz yıl durdurmuş. Ancak EQC ismi, marka için henüz ölmedi.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Firma, Türkiye'de de sattığı ve ilgi görmeyi başaran elektrikli SUV modeli EQC'yi iptal ettiğini açıkladı. Üstelik marka, EQC'yi aslında geçen yıldan öldürmüş ancak resmî açıklama şimdi geldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan isim, Mercedes-Benz'in üst yöneticilerinden Jan Weber oldu. Motor1'e e-posta gönderen Weber, EQC üretiminin aslında 2023'ün ikinci çeyreği itibarıyla durdurulduğunu ifade etti. Marka, daha önceden ürettiği EQC'lerin stoklarını da tüketmiş durumda.

Ancak EQC ismi, yepyeni bir sedanda kullanılabilir!

Mercedes-Benz'in ilk elektrikli SUV'larından biri olan EQC, bu gövde tipi ile yolun sonuna geldi. Ancak sektör kaynakları, EQC isminin hâlâ uzun bir yola sahip olduğunu söylüyorlar. Hatta şirket, bir süredir yeni bir elektrikli sedan üzerinde çalışıyor ve bu sedan, büyük olasılıkla EQC ismiyle gelecek. Edinilen bilgilere göre yaklaşmakta olan otomobil, Tesla Model 3 ile rekabet edecek. Yukarıdaki casus fotoğrafın da bu araca ait olduğu düşünülüyor.

Mercedes-Benz, geçtiğimiz yıl bir etkinlik düzenlemiş ve sevilen sedan modeli CLA'nın elektrikli versiyonu için bir konsept tasarım tanıtmıştı. İşte 2025 yılında tanıtılması beklenen bu sedan, çok büyük olasılıkla CLA'nın elektrikli versiyonunun konseptine benzeyecek. O tasarımın nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıdaki haberimize bekliyoruz.