BYD'nin Manisa'daki Fabrika Planının Tamamen İptal Edildiği İleri Sürüldü

Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Ali Suat Ertosun, Çinli otomobil devi BYD'nin Manisa'daki fabrika planlarını iptal ettiğini ileri sürdü. Kaynak göstermeyen Ertosun'un açıklaması kafaları karıştırdı.

Çinli otomobil devi BYD'nin Türkiye'de kuracağını açıkladığını üretim tesisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Ali Suat Ertosun, BYD'nin söz konusu fabrikayı kurmaktan vazgeçtiğini ileri sürdü.

Ali Suat Ertosun, konuyla ilgili açıklamasında kaynağına ilişkin herhangi bir şey söylemedi. Güvenilir kaynaklar ile kulis bilgilerinden söz eden Ertosun'a göre Çinliler, bu yatırımdan tamamen vazgeçmiş durumdalar. Webtekno olarak şunu açıkça söyleyebiliriz ki bu açıklamaya mesafeli kalmalısınız.

İşte Ali Suat Ertosun'un açıklaması:

Siyasi iktidar ve görevliler BYD yatırımının gerçekleşeceğini söylüyor. Biz de güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere ve kulis haberlerine göre bu yatırımın olmayacağını söylüyoruz. Çinlilerin vazgeçtiğini söylüyoruz. Çinlilere verilen tavizlerin de çok fazla olduğunu, bizim Çin’le aramızdaki 41 milyar dolar cari açık var. Bunların karşılığında bu tavizlerin verildiğini düşünüyoruz. Manisa’daki bazı yetkililerle konuştum. En üst düzeyde bunlar da. Diyorlar ki bu gerçekleşmeyecek. Hatta söyledikleri şu: şubat, mart aylarında açıklanacak, diyorlar. Biz açıklamayı bekliyoruz. Diyorlar ki olacak. İşte orada küçük küçük faaliyetler var. Ama düşünün, orası neresiydi? Manisa’nın en verimli tarım alanıydı, Karaali’ydi. Orada insanın vicdanı sızlıyor. 2026 yılında faaliyete geçecekti. Daha tek çivi çakılmadı. 12 bin tane işçi çalışacak, diyorlar. Çalışıyor mu? Kaç bin tane Çinlinin geleceği belli mi? Burada nasıl bir koloni kuracakları belli mi?

Fabrikaya ilişkin son durum ne?

BYD'nin Manisa'daki fabrikasına ilişkin bahsedebileceğimiz bir "son durum" ne yazık ki yok. Bundan birkaç yıl önce duyurulan yatırım, BYD otomobillere çok büyük teşvikler verilmesini sağladı. Ancak o dönemler yapılan açıklamaya göre 2026'nın sonu itibarıyla bu fabrika çalışmaya başlayacak. Ancak mevcut durumda herhangi bir ilerleme bulunmuyor.

Webtekno olarak doğru bilgiye ulaşabilmek adına hem BYD hem de Manisalı yetkililer ile iletişime geçmeye çalışıyoruz. Konuyla ilgili somut bir açıklama olması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz...