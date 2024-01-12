BYD ile UEFA arasında iş birliği yapıldı. BYD, anlaşma kapsamında EURO 2024 resmî partneri ve resmî e-mobilite partneri oldu. Taraflar, gerçekleştirilen anlaşmadan memnunlar.

Dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil üreticisi olan ve birkaç ay önce de Türkiye'deki faaliyetlerine başlayan BYD ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, UEFA EURO 2024 resmî partneri ve resmî e-mobilite partneri oldu. Böylelikle UEFA ile bir elektrikli otomobil üreticisi arasında ilk kez bu çapta bir gelişme yaşanmış oldu.

2003 yılından beri elektrikli otomobiller üzerine çalışmalar sürdüren BYD, 2022 yılında Avrupa pazarına giriş yaptı. Geçtiğimiz yıl da Türkiye'ye gelen firma, UEFA EURO 2024 sponsorluğu ile kendini daha büyük kitlelere tanıtmış olacak. Zira maç izlemeye giden futbol tutkunları, stadyum çevresinde BYD'nin yeni nesil teknolojileriyle tanışma imkânı yakalayacaklar.

Her iki taraf da anlaşmadan memnun

Gerçekleştirilen partnerlik anlaşmasına ilişkin yapılan açıklamalara baktığımızda her iki tarafın da memnuniyet duyduklarını görüyoruz. Bu bağlamda; BYD Avrupa Genel Müdürü Michael Shu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Elektrikli araçlardaki son yeniliklerimizi, geniş bir kitlelere ulaştırmamızı sağlayacak bu prestijli spor etkinliğinin ilk e-mobilite partneri olmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, BYD’nin daha çevreci bir gelecek için karbon emisyonlarını azaltma konusundaki taahhüdünün altını çizerek, elektrikli araçlardaki son teknolojik gelişmeleri çok geniş kitlelerle paylaşabilmeyi beraberinde getirecek. Her iki kuruluş arasında büyük bir sinerji var. UEFA gibi biz de hedeflere net bir şekilde odaklanarak olumlu ve kapsayıcı deneyimler yoluyla ilham vermeyi amaçlıyoruz. BYD, e-mobiliteyi herkes için erişilebilir kılmaya kendini adamış bir marka. UEFA EURO 2024’ün partneri olarak, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlara oyunun kurallarını değiştiren teknolojilere sahip otomobillerimizi sunmayı dört gözle bekliyoruz.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise şöyle konuştu:

Bu iş birliği, futbolun heyecanını, UEFA’nın çevresel sorumluluk taahhüdüyle birleştirerek, daha çevreci Avrupa Şampiyonası vizyonuyla mükemmel uyum sağlıyor. BYD (Build Your Dreams), hayallerini inşa et anlamına geliyor. Futbolcular ve takımlar ise sahada hayallerini inşa etmek ve 14 Temmuz’da şampiyona sonunda Henri Delaunay Kupası’nı Berlin’de kazanmak için durmadan çalışacak.

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