ByteDance, Bir Fotoğrafı Anında 3 Boyutlu Nesneye Dönüştüren Yapay Zekâsını Duyurdu

ByteDance, Seed3D adını verdiği yeni yapay zeka modelini duyurdu. Tek bir fotoğrafı saniyeler içinde yüksek kaliteli ve fizik simülasyonlarına hazır 3 boyutlu modellere dönüştürebilen bu teknoloji, özellikle oyun ve artırılmış gerçeklik dünyasını kökten değiştirmeye geliyor. Peki Seed3D tam olarak nasıl çalışıyor ve rakiplerinden ne farkı var?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ dünyasında metinden video üretme veya gelişmiş sohbet botları derken, yarış şimdi üçüncü boyuta taşındı. TikTok'un çatı şirketi olan teknoloji devi ByteDance, dijital içerik üretiminde çığır açacak yeni bir modeli sessiz sedasız tanıttı. Bu teknoloji, elimizdeki 2 boyutlu basit bir fotoğrafı alıp, onu yaşayan, dokunulabilir bir 3 boyutlu modele dönüştürüyor.

ByteDance'ın araştırma birimi SEED tarafından geliştirilen "Seed3D", adeta bir bilim kurgu filtresi gibi çalışıyor. Bugüne kadar 3 boyutlu modelleme yapmak, saatler süren teknik bilgi ve zahmetli bir işçilik gerektiriyordu. Seed3D ise bu süreci "saniyelere" indirerek, e-ticaretten oyun geliştirmeye kadar her sektörde kuralları yeniden yazmaya aday görünüyor.

Seed3D'nin tek numarası model üretmek değil!

Başlıksız-1

Seed3D'yi piyasadaki diğer modellerden ayıran en kritik özellik, sadece "görsel" bir model üretmemesi. Geliştirilen model, "simülasyona hazır 3 boyutlu varlıklar" oluşturuyor. Yani oluşturulan modelin sadece dış görünüşü değil, aynı zamanda oyun motoru gibi bir fizik motorunda nasıl davranacağı da hesaplanıyor. Model, oluşturduğu nesnenin gerçek dünyadaki boyutlarını tahmin etmek için görsel dil modeli kullanıyor.

Tencent, 3 Boyutlu Tasarımlar Oluşturan Ücretsiz Yapay Zekâsını Yayımladı! Tencent, 3 Boyutlu Tasarımlar Oluşturan Ücretsiz Yapay Zekâsını Yayımladı!

Bu teknoloji sayesinde tek bir fotoğraftan üretilen 3 boyutlu varlık, doğrudan Isaac Sim gibi fizik simülasyon ortamlarına aktarılabiliyor. ByteDance, bu modellerin bir robot kolun bir nesneyi kavraması gibi robotik testlerinde bile kullanılabildiğini belirtiyor. Üstelik yapılan testlerde Seed3D hem geometri hem de doku üretiminde mevcut yöntemlerden çok daha iyi sonuçlar vermiş durumda. Bu da yeni modelin dikkat çekeceğini düşündürüyor.

Seed3D ile neler yapılabildiğini gösteren tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

