Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Tencent, 3 Boyutlu Tasarımlar Oluşturan Ücretsiz Yapay Zekâsını Yayımladı!

Tencent, 3 boyutlu modeller üretebilen yapay zekâsı "Hunyuan 3D 3.0"ü duyurdu. Bir heykeltıraş gibi çalışan yapay zekâ, ürettiği gerçekçi tasarımlarla dikkat çekecek gibi görünüyor. Üstelik bu yapay zekâ, açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak da kullanılabilecek.

Tencent, 3 Boyutlu Tasarımlar Oluşturan Ücretsiz Yapay Zekâsını Yayımladı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi Tencent'ten oyunun kurallarını değiştirecek bir hamle geldi. Şirket, 3 boyutlu modeller üretebilen açık kaynak kodlu yeni yapay zekâsı "Hunyuan 3D 3.0"ü duyurdu. Bu yapay zekâ aracı, etkileyici özellikleriyle grafik tasarımcıların işlerini ciddi anlamda kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Hunyuan 3D 3.0, "3D-DiT" olarak isimlendirilen bir üretim özelliğine ev sahipliği yapıyor. Bu özellik, yapay zekânın bir modeli heykeltıraş gibi üretmesini sağlıyor. Önce kaba bir kalıp oluşturuluyor, ardından da detaylar ekleniyor. Böylelikle ortaya çıkan model, oldukça gerçekçi yapısıyla ön plana çıkıyor.

Modelin analiz edilemeyen taraflarını tahmin edebiliyor

Başlıksız-1

Hunyuan 3D 3.0'ün dikkat çeken tek özelliği, bir heykeltıraş gibi çalışıyor olması değil. Bu yapay zekâ aracı, üretmek istediği bir modelin analiz edemediği kısımlarının nasıl olması gerektiğini tahmin edebiliyor. Yapay zekânın bu yeteneği, diğer 3 boyutlu model üretme araçlarında sıklıkla yaşanan anlamsız doku sorununu tamamen çözüyor.

Tencent tarafından yapılan açıklamaya göre Hunyuan 3D 3.0, Hunyuan 3D platformu üzerinden ücretsiz olarak deneyimlenebilecek. Şu an için test aşamasında olan yapay zekâ, bulut API desteği de sunacak. Şimdilik davetle kullanılabilen yapay zekâ, ilerleyen süreçte tüm tasarımcıların erişimine açılacak.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Apple'dan iOS 26'ya Dair Yeni Açıklama: "Pilinizin Daha Hızlı Bitmesi Normal..."

Apple'dan iOS 26'ya Dair Yeni Açıklama: "Pilinizin Daha Hızlı Bitmesi Normal..."

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim