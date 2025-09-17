Tencent, 3 Boyutlu Tasarımlar Oluşturan Ücretsiz Yapay Zekâsını Yayımladı!

Tencent, 3 boyutlu modeller üretebilen yapay zekâsı "Hunyuan 3D 3.0"ü duyurdu. Bir heykeltıraş gibi çalışan yapay zekâ, ürettiği gerçekçi tasarımlarla dikkat çekecek gibi görünüyor. Üstelik bu yapay zekâ, açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak da kullanılabilecek.

Çinli teknoloji devi Tencent'ten oyunun kurallarını değiştirecek bir hamle geldi. Şirket, 3 boyutlu modeller üretebilen açık kaynak kodlu yeni yapay zekâsı "Hunyuan 3D 3.0"ü duyurdu. Bu yapay zekâ aracı, etkileyici özellikleriyle grafik tasarımcıların işlerini ciddi anlamda kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Hunyuan 3D 3.0, "3D-DiT" olarak isimlendirilen bir üretim özelliğine ev sahipliği yapıyor. Bu özellik, yapay zekânın bir modeli heykeltıraş gibi üretmesini sağlıyor. Önce kaba bir kalıp oluşturuluyor, ardından da detaylar ekleniyor. Böylelikle ortaya çıkan model, oldukça gerçekçi yapısıyla ön plana çıkıyor.

Modelin analiz edilemeyen taraflarını tahmin edebiliyor

Hunyuan 3D 3.0'ün dikkat çeken tek özelliği, bir heykeltıraş gibi çalışıyor olması değil. Bu yapay zekâ aracı, üretmek istediği bir modelin analiz edemediği kısımlarının nasıl olması gerektiğini tahmin edebiliyor. Yapay zekânın bu yeteneği, diğer 3 boyutlu model üretme araçlarında sıklıkla yaşanan anlamsız doku sorununu tamamen çözüyor.

Tencent tarafından yapılan açıklamaya göre Hunyuan 3D 3.0, Hunyuan 3D platformu üzerinden ücretsiz olarak deneyimlenebilecek. Şu an için test aşamasında olan yapay zekâ, bulut API desteği de sunacak. Şimdilik davetle kullanılabilen yapay zekâ, ilerleyen süreçte tüm tasarımcıların erişimine açılacak.