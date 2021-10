C++ Öğrenmek İsteyenlerin Takip Edebileceği 9 YouTube Kanalı

Yazılım dünyasında yaygın olarak kullanılan ve diğer C dillerini de kapsayan programlama dili C++ öğrenmek kolay değil ancak imkansız da değil. Bu konuda ücretsiz dersler veren pek çok YouTube videosu bulunuyor. C++ öğrenmek isteyenlerin takip edebileceği YouTube kanallarını listeledik ve öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Eğer yazılım dünyasına yeni yeni adım atmaya başladıysanız aklınızdaki en büyük soru hangi programlama dilini öğrenmeliyim olacaktır. Bu konuda kesin bir şey söylemek zor çünkü her bir programlama dilinin yoğun kullanıldığı özel bir alan vardır. Alan ne olursa olsun en yaygın kullanılan ise C++ programlama dilidir. Diğer C dillerini de kapsadığı için C++ programlama dilini öğrenmek oldukça avantajlıdır.

Bu işe yıllarını veren uzmanlar olduğunu düşünürsek C++ programlama dilini öğrenmek pek kolay görünmüyor ancak imkansız değil. Yeterli çabayı gösterirseniz onlarca ücretsiz YouTube eğitim videosuna ulaşabilir ve öğrenmek için ilk adımı atmaya başlayabilirsiniz. C++ programlama dilini öğrenmek isteyenlerin takip edebileceği ve pek çok farklı konuda fikir kazanacağı 9 YouTube kanalını listeledik.

C++ öğreten YouTube kanalları:

Yazılım Bilimi

AkademikLink

Sefa Ekici

HER GÜN EĞİTİM

Murat Yücedağ

Hanefi Mercan

sina5an

Yusuf IŞIK Yazılım ve Muhasebe Eğitimleri

Mert Mekatronik

Yazılım hakkında her şey: Yazılım Bilimi

Adından da anlaşılacağı üzere Yazılım Bilimi YouTube kanalı yalnızca C++ programlama diline değil, tüm yazılım dünyasına odaklanmış bir kanal. Kanalda Python Eğitim Videoları, C Programlama Eğitim Serisi, Android Eğitim Serisi gibi eğitim serilerinin yanı sıra Python, C, HTML5, CSS3, Php, Android, Java içinde eğitim videoları bulabilirsiniz. Yazılım Bilimi YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Akademik dünya hakkında merak edilenler: AkademikLink

AkademikLink YouTube kanalı aslında bir yazılım kanalı değil, adından da anlaşılacağı üzere akademik kariyer yapmayı düşünenlere tavsiyeler veren bir kanal. Ancak yazılım konusunda da hazırladıkları pek çok başarılı video bulunuyor. C++ programlama dilini 1 saatte öğreteceklerini iddia ettik video ise meraklıları tarafından kaçırılmamalı. AkademikLink YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Uzun bir eğitim serisi: Sefa Ekici

Sefa Ekici şu anda aktif olan bir YouTube kanalı değil ancak yüklediği eğitim videolarını incelediğiniz zaman mutlaka faydalanmanız gerektiğini anlayacaksınız. C++ programlama dili eğitimi için hazırlanan uzun bir eğitim serisinin yanı sıra farklı programlama dilleri hakkında da eğitici videolar bulacaksınız. Sefa Ekici YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Geniş bir arşiv: HER GÜN EĞİTİM

HER GÜN EĞİTİM YouTube kanalı da son zamanlarda aktif olmayan kanallardan bir tanesi ancak yüklenen arşiv o kadar geniş bir kapsama sahip ki uzun süre video gelmese de olur gibi görünüyor. Daha önce hiç duymamış olsanız bile C++ programlama diline hakim olacağınız uzun bir eğitim serisi ile beraber farklı yazılım türlerinin anlatıldığı videolar da bu kanalda meraklılarını bekliyor. HER GÜN EĞİTİM YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Udemy eğitmeninden: Murat Yücedağ

Murat Yücedağ kanalının sahibi, aynı zamanda Udemy online eğitim platformunda da eğitim veriyor. Murat Yücedağ YouTube kanalında bulacağınız videolar ise yazılım dünyasına yeni başlayanlar için harika rehberler olacak nitelikte. C dilleri başta olmak üzere pek çok farklı yazılım türü ve programlama dili hakkında içerik bulabilirsiniz. Murat Yücedağ YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Programlamayı keyifle öğrenin: Hanefi Mercan

Hanefi Mercan YouTube kanalı da bir süredir aktif olmayan kanallardan bir tanesi ancak programlamayı en keyifli şekilde öğrettiğini iddia eden bu kanal kendini tamamen C++ programlama diline odaklamış durumda. O kadar uzun ve geniş bir C++ eğitimi sunuyor ki sıfırdan başlayarak sonunda gerçek bir uzman olarak ayrılabilirsiniz. Hanefi Mercan YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Yazılım ve teknoloji hakkında her şey: sina5an

sina5an YouTube kanalı ile ilk karşılaştığınız zaman ortalık biraz karışık görünebilir çünkü kendisi yazılım ve teknoloji üzerine ne varsa paylaşmaya yemin etmiş gibi görünüyor. C++ programlama dili eğitim serisinin ise hakkını vermek gerekiyor çünkü oldukça uzun ve kapsamlı bir video serisi paylaşılmış. Kanal üzerinden farklı eğitim videolarına da ulaşmanız mümkün. sina5an YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda aktif olmayan YouTube kanallarından biri olan Yusuf IŞIK Yazılım ve Muhasebe Eğitimleri kanalında muhasebe ve bilgisayar mühendisliği olmak üzere iki temel disiplin üzerine eğitim videoları bulunuyor. Kanalda C++ eğitim serisinin yanı sıra Excel, Word, PowerPoint, C, C++, C#, Java hakkında da eğitim videoları bulunuyor. Yusuf IŞIK Yazılım ve Muhasebe Eğitimleri YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

Kapsamlı ve anlaşılır: Mert Mekatronik

Yazılım dünyasına çok daha anlaşılır bir açıdan yaklaşmayı hedefleyen Mert Mekatronik YouTube kanalı, kapsamlı bir C++ programlama dili eğitim serisi sunuyor. Bunun yanı sıra Discord botu hazırlamak, teknik resim, Python gibi pek çok farklı alan üzerine yapılmış eğitim videoları da sunuyor. Mert Mekatronik YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.

C++ programlama dili öğrenmek isteyenlerin takip edebileceği YouTube kanallarını listeledik ve kısaca öne çıkan özelliklerin bahsettik. Listemizde olmayan yazılım eğitimi veren farklı YouTube kanallarını ya da ücretsiz platformları yorumlarda paylaşabilirsiniz.