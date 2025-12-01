Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Satışları Patlama Yaptı: Alibaba, Reklam Bile Veriyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra satışları her geçen gün biraz daha artıyor. Üstelik e-ticaret devi Alibaba, bu sahte ürünler için reklam göstermeye bile başladı. Gönderileceği iddia edilen telefonlar, gerçekçi tasarımlarıyla kafa karıştırmayı başarıyorlar.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un henüz duyurmadığı Galaxy S26 Ultra modelinin çakma versiyonlarının satışa sunulduğundan bahsetmiştik. Çakma telefonlar, acayip uygun fiyatları ile şaşırtmayı başarmışlardı.

Şimdiyse yine benzer bir gelişme ile karşınızdayız. Bu kez dünyanın en büyük toptan ticaret platformlarından Alibaba, garip bir işe imza attı. Şirket, Instagram'daki kullanıcılara çakma Galaxy S26 Ultra reklamları göstermeye başladı. Firmanın neden böyle bir şey yaptığı şimdilik belli değil.

"S26 Ultra" adı altında onlarca çakma telefon satılıyor!

13,7 milyon takipçisi olan "alibaba.com_official" hesabı tarafından paylaşılan sponsorlu gönderiye baktığımız zaman onlarca çakma Galaxy S26 Ultra modeli ile karşılaşıyoruz. Bu modellerin bazıları, orijinal tasarım dilini yansıtıyor olması nedeniyle dikkat çekiyor. Bazı modeller ise sahte olduklarını "ben buradayım" diye bağırıyor. Üstelik bazı ürün sayfalarında Alibaba'nın perakende olarak satış yapabileceği bilgisini de görüyoruz. Yani bu çakma Galaxy S26 Ultra'lardan 1 adet almak bile mümkün gibi görünüyor.

Fiyatları da çok uygun!

Samsung Galaxy S26 Ultra, tahmin edebileceğiniz üzere yüz bin liranın üzerinde fiyatlarla satışa sunulacak. Ancak Alibaba'nın yayımladığı rakamlar oldukça komik. Zaten insanları tuzağa çekmeye çalışılan nokta da tam olarak bu. Örneğin bir üründe istenen fiyat sadece 3.200 TL olarak gösteriliyor. Böyle bir tutara bırakın Samsung Galaxy S26 Ultra gibi gerçek bir amiral gemisi telefonu, tuşlu telefon bile bulamazsınız.

Biz Webtekno olarak uyarımızı yapalım: Samsung Galaxy S26 Ultra 2026 yılında duyurulacak. Bu yüzden şu an göreceğiniz her türlü Galaxy S26 Ultra reklamı, çakma ürünler için geçerlidir. Hâl böyle olunca bu tarz tuzaklara düşmeyin.

Alibaba'nın Instagram'daki çakma Samsung Galaxy S26 Ultra gönderisini aşağıdan inceleyebilirsiniz: