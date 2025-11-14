Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın çakma versiyonları, Amazon gibi e-ticaret platformlarında satışa sunuldu. Üstelik Samsung'un henüz duyurmadığı bu akıllı telefonlar için çok komik fiyatlar isteniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S26 serisi telefonlarla ilgili çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili çok garip bir gelişme yaşandı. Bazı merdiven altı üreticiler, Samsung Galaxy S26 Ultra'nın "çakma" versiyonlarını üretip, Amazon gibi platformlarda satışa sundular. Tabiri caizse sudan ucuza satılan telefonlar, sahte bile olsa ilk yorumlarını da almış durumdalar.

O ürünlerden bir tanesi, FONAIRIL isimli bir marka tarafından satışa sunulmuş durumda. Ürün başlığında "S26 Ultra" ibaresini kullanan, açıklama kısmında "C26 Ultra" isminin bulunduğu akıllı telefon, yazılana inanacak olursak inanılmaz özelliklere sahip. Dışarıdan bakıldığında Samsung'un Galaxy S serisine benzer bir tasarıma sahip olan ve hatta S Pen içeren cihaz, 7.3 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca bu akıllı telefonda 6.800 mAh kapasiteli bir bataryaya ve microSD kart girişi de bulunuyor. Yani çakma üreticiler, Samsung'u geçmiş durumdalar :)

Sahte Samsung Galaxy S26 Ultra işte böyle görünüyor:

Amazon'daki listeleme sayfasına baktığımızda ürünün Galaxy S25 Ultra'dan çok da farklı olmadığını görüyoruz. Desenli gövdeye sahip olan telefon, satıcının iddiasına göre 108 MP ve 72 MP çözünürlük sunan bir çift kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun fotoğraflarında ise 3 ana sensör ve 2 yan sensör gösteriliyor.

Bu cihazın fiyatı sadece 169,99 dolar!

Yukarıdaki ekranda da görebileceğiniz üzere FONAIRIL, bu akıllı telefon için sadece 169,99 dolar istiyor. Böyle bir durum tahmin edebileceğiniz üzere mümkün değil. Zira son dönemlerde piyasaya sürülen herhangi bir akıllı telefonun hem Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci içerip hem de bu fiyata satılması mümkün değil.

Başka modeller de var

Biz bu içeriğimizde FONAIRIL markasının sahte Samsung Galaxy S26 Ultra modeline değindik ancak arama yaptığınızda onlarca markanın benzer ürünler satmaya çalıştığını kendiniz de görebilirsiniz. Teknoloji okuryazarlığı olan tüketiciler için bunlar oldukça komik olaylar ancak bir de bu işlerle çok ilgilenmeyen tüketicileri düşünün. İnsanlar, bu tür girişimlerle dolandırılabilirler...