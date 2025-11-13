Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Üçe katlanan Samsung telefonun adı ve temel özellikleri ortaya çıktı

Galaxy Z TriFold’un adı, ekran boyutları ve temel özellikleri sızdı. Samsung’un üçe katlanabilen ilk telefonu yakında tanıtılabilir.

Üçe katlanan Samsung telefonun adı ve temel özellikleri ortaya çıktı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un uzun süredir gündemde olan üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold, yeni sızıntılarla birlikte iyice netleşti. Evan Blass’ın paylaşımlarına göre telefonun perakende adı kesinleşti ve temel teknik özellikler doğrulandı. Cihaz, 6,5 inçlik 2600 nit parlaklığa ulaşabilen bir kapak ekranı taşıyor.

Telefon açıldığında 10 inç büyüklüğünde, 1600 nit tepe parlaklık sunan geniş bir iç ekran ortaya çıkıyor. Bu menteşe yapısı sayesinde cihaz, cebinizden çıkan bir mini tablete dönüşüyor. Snapdragon serisi amiral gemisi işlemci, 200 MP ana kamera ve 5437 mAh pil gibi donanımlar da paketi güçlendiriyor.

TriFold’un en büyük artısı, tablet deneyimini katlanabilir telefon segmentine taşıması. Ancak kalınlık, dayanıklılık ve fiyat tarafında soru işaretleri sürüyor. Yine de Samsung’un katlanabilir form faktöründe yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı açık.

Cihazın yaz aylarında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu da TriFold’un yıl içinde piyasaya inebileceğine işaret ediyor.

Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim