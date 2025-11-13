Üçe katlanan Samsung telefonun adı ve temel özellikleri ortaya çıktı

Galaxy Z TriFold’un adı, ekran boyutları ve temel özellikleri sızdı. Samsung’un üçe katlanabilen ilk telefonu yakında tanıtılabilir.

Samsung’un uzun süredir gündemde olan üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold, yeni sızıntılarla birlikte iyice netleşti. Evan Blass’ın paylaşımlarına göre telefonun perakende adı kesinleşti ve temel teknik özellikler doğrulandı. Cihaz, 6,5 inçlik 2600 nit parlaklığa ulaşabilen bir kapak ekranı taşıyor.

Telefon açıldığında 10 inç büyüklüğünde, 1600 nit tepe parlaklık sunan geniş bir iç ekran ortaya çıkıyor. Bu menteşe yapısı sayesinde cihaz, cebinizden çıkan bir mini tablete dönüşüyor. Snapdragon serisi amiral gemisi işlemci, 200 MP ana kamera ve 5437 mAh pil gibi donanımlar da paketi güçlendiriyor.

TriFold’un en büyük artısı, tablet deneyimini katlanabilir telefon segmentine taşıması. Ancak kalınlık, dayanıklılık ve fiyat tarafında soru işaretleri sürüyor. Yine de Samsung’un katlanabilir form faktöründe yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı açık.

Cihazın yaz aylarında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu da TriFold’un yıl içinde piyasaya inebileceğine işaret ediyor.