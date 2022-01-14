Çalışanını Bagajda Taşıyan Patrona Tepki Yağdı

Bugün Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden gelen ve sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde bir patronun çalışanını arabasının bagajında taşıdığı görülüyordu.

Bugün Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden gelen bir görüntü, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntülerde inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ayakkabısını değiştirmek için bir çalışanını yapı markete götürüyordu. Fakat bu patron, çalışanını arabasının koltuğunda değil, bagajında taşıyordu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve görüntüleri bugün sosyal medyada yayılan bu olayın ardından sosyal medya epey karıştı. Zira görüntülerle birlikte ortaya atılan iddia, patronun işçisini bagajda taşıma nedeninin ‘arabasını kirletmek istememesi’ olduğu yönündeydi. O anlara ait video bu şekildeydi:

Çalışanın bagajda taşındığı o anlar:

Aktarılan detaylara göre patron, inşaatta çalışan çalışanı için işte giymek üzere ayakkabı almış ve getirmişti. Fakat ayakkabının numarası küçük gelince patron, çalışanını mağazaya götürmek istedi. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren çalışan, sonrasında tekrar bagaja binerek yol aldı.

İHA tarafından paylaşılan bir gelişmeye göreyse aracın sahibi, çalışanını bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini ifade etti. Konuya dair sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerden bazılarıysa şu şekildeydi: