A101, küresel bir sosyal medya pazarlama şirketi olan ve dünya genelinde hizmet veren Social Bakers'ın 2020 verilerine göre dünya genelinde en çok beğenilen ikinci perakende hesabı oldu.

Ülkemizin tüm illerinde 10.000'den fazla mağazası bulunan ve yaklaşık iki yıl önce online mağazasını da hizmete sunarak dijitale uyumlanma sürecini hızlandıran perakende zinciri A101, dünyanın Instagram'da en çok beğenilen ikinci perakende hesabı oldu.

Dünya çapında faaliyet gösteren ve dünya devi markalar ile çalışan bir sosyal medya pazarlama şirketi olan Social Bakers'ın 1 Ocak - 19 Kasım 2020 tarihleri arasını kapsayan verilerine göre A101, dünya çapında Instagram'da en çok beğenilen perakende hesapları arasında ikinci sıraya yerleşti. A101 aynı zamanda 2020 yılında sosyal medya yönetimi ile 'Social Media Awards Turkey' Zincir Marketler Kategorisi'nde altın ödülün de sahibi olmuştu.

A101'in ikinci sıraya yerleştiği bu kategoride ilk beşte bulunan diğer markalar arasında 28 ülkede faaliyet gösteren bir Amerikan spor giyim ve ayakkabı perakendecisi olan Foot Locker, dünyaca ünlü Fransız kişisel bakım ve güzellik ürünleri perakendecisi Sephora ve yine bir Amerikan markası olan Urban Outfitters bulunuyor.

Instagram'da 9 milyona yaklaşan takipçi sayısı:

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, markanın sosyal medyada yakaladığı bu başarıya ilişkin "En başından beri sosyal medya bizim için müşterilerimize kulak verdiğimiz ve onlarla ilişki kurduğumuz bir mecra. En çok beğenilen marka olmak ise her şeyden önce müşterilerimizle kurduğumuz güven ilişkisinin dijitaldeki yansıması. Dünya çapındaki dev markaları geride bırakarak bu başarıyı elde etmek ise ayrıca gurur verici" şeklinde konuştu ve markanın sosyal medya yönetimine bakışına değindi.

A101'in ürünlerine ve kampanyalarına yönelik paylaşımlar yaptığı Instagram hesabında şu an için 8,7 milyon takipçisi bulunuyor. Bu yüksek rakamla marka aynı zamanda dünyanın en çok takip edilen marketi olma unvanına da sahip.