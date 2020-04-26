Call of Duty: Modern Warfare 15 GB Güncelleme Alacak

Dünyaca ünlü oyun Call of Duty: Modern Warfare, hafta başında PlayStation 4 ve Xbox One için 15 GB’lık bir güncelleme alacak. Infinity Ward tarafından resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamaya göre indirmeyi tamamlayan oyuncular Modern Warfare oyununa erişebilecek.

Call of Duty oyunu sayesinde oyun severler 15 seneyi aşkın süredir pek çok cephede savaşma şansı buluyor. Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare, ilk yayınlandığı tarih olan 12 Eylül 2019’dan beri pek çok kişinin favorisi olmuş durumda. Sürükleyici senaryosu, çoklu oyuncu seçeneği, eşli oyun görevleri gibi özelliklerle keyifli bir deneyim sunan oyun, aldığı güncellemelerle de oyuncuları memnun ediyor.

Yoğun bir hafta olacağını aktararak bilgilendirmeye başlayan Infinity Ward, 27 Nisan tarihine kadar açılacak üç yeni harita da dahil olmak üzere toplam beş haritada çok oyunculu modlarla oynama seçeneği sunduğunu açıklıyor. Duyuru metninde oyunlarda hile yapmak için yer olmadığının ve şirketin dolandırıcılara karşı sıfır tolerans gösterdiğinin de altı çizilmiş durumda. Bu noktada bu haftadan itibaren oyun içerisindeki şüphelileri bildiren oyuncular yasaklanan kişilerle ilgili bir bildirim alabilecek. Açıklanan bir diğer konu da ek güvenlik güncellemeleriyle ilgili.

Güncelleme 28 Nisan’da gelecek

Infinity tarafından paylaşan duyuruda 28 Nisan Salı günü yapılacak güncellemeden de bahsediliyor. Şirket PlayStation ve Xbox için yaklaşık olarak 15 GB’lık indirilecek veriyi bildiriyor ve bu veriyi indirmenin Modern Warfare oyununa erişmek için mutlaka gerekli olduğunu vurguluyor. Şirket verinin nasıl kullanılacağıyla ilgili “Düzeltme ekini yükleyip çok oyuncu, kampanya, özel işlemler vb gibi modlardan bir tanesini seçtikten sonra oyun yükleme menüsüne yönlendirilirsiniz. Burada bu menüden Veri Paketi 1’i indirmeniz gerekir. İndirme işlemi sona erdikten sonra ise oyunu açıp kapatmalısınız” ifadeleriyle açıklama yapmış durumda.

Call of Duty için yapılan birkaç hata düzeltmesi de metinde yer alan şeylerden bir tanesi. Şimdi oyun severler oyunun veri paketinden sonraki halini görebilmek için 28 Nisan’ı bekliyor. Dünya çapında senaryosunun enfes sunumuyla tanınan ve pek çok kullanıcıya sahip olan oyun bakalım nasıl tepkiler ve yorumlar alacak.