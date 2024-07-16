Activision Blizzard, Ekim 2024'te piyasaya süreceği Call of Duty: Black Ops 6'nın açık beta test tarihini açıkladı. Oyunu ön sipariş programı kapsamında satın alanlar, daha erken bir tarihte oyuna erişebilecekler.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Activision Blizzard, oyuncuların büyük bir heyecanla bekledikleri Call of Duty: Black Ops 6 ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, oyunun açık beta testlerinin ne zaman yapılacağı duyuruldu.

Activision Blizzard tarafından yapılan açıklamaya göre Call of Duty: Black Ops 6 açık beta testleri, eylül ayında başlayacak. Dileyen oyuncular, 6-9 Eylül tarihleri arasında Call of Duty: Black Ops 6'nın çok oyunculu modlarına ev sahipliği yapacak açık beta testlerine katılabilecekler.

Oyunu ön siparişle şimdiden alan oyuncular, açık beta sürüme bir hafta önce erişecekler

Yapılan açıklamaya göre Call of Duty: Black Ops 6'yı ön sipariş kapsamında satın alan oyuncular, açık beta testlerine bir hafta önce erişebilecekler. Hangi platformda olursa olsun, ön sipariş veren oyuncular için açık beta tarihleri, 30 Ağustos ila 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öte yandan; Game Pass aboneleri de Call of Duty: Black Ops 6 açık betasına katılabilecekler.

Bu arada; Call of Duty: Black Ops 6'nın özel eşya ve operatörler içeren "Vault Edition" versiyonunu ön sipariş kapsamında satın alan oyunseverler, sahip oldukları eşyaları açık beta testleri sırasında kullanabilecekler. Activision Blizzard, önümüzdeki gün ve haftalarda konuyla ilgili daha fazla bilgi vereceğini söyledi.

Call of Duty: Black Ops 6 ile ilgili detaylı bilgi için: