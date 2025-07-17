Yılın merakla beklenen oyunlarından Call of Duty: Black Ops 7'nin beta tarihi ortaya çıktı. Görünüşe göre Sonbahar'a Call of Duty ile merhaba diyeceğiz.

Call of Duty oyunlarında artık gelenekselleşen çok oyunculu beta süreci, büyük ihtimalle Call of Duty: Black Ops 7 için de geçerli olacak. Henüz resmî açıklama gelmemiş olsa da güvenilir kaynaklardan gelen yeni sızıntıya göre betanın ne zaman başlayacağı ortaya çıktı.

Serinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 7'nin tam çıkış tarihi bilinmiyor ama hikâyenin 2035 yılında geçeceği, Black Ops 2'nin devamı niteliğinde olacağı, çok oyunculu mod ve klasik zombi modunu içereceği kesinleşmiş durumda.

Call of Duty: Black Ops 7 betası 26 Eylül'de başlıyor

Oyunun resmî tanıtımın Ağustos ayında düzenlenecek Gamescom'da yapılması bekleniyor. Hemen ardından Call of Duty Next etkinliğiyle oyun daha ayrıntılı tanıtılacak ve merakla beklenen betası da çok geçmeden başlayacak.

Call of Duty sızıntılarıyla tanınan TheGhostOfHope, Call of Duty: Black Ops 7 betasının büyük ihtimalle Eylül sonunda başlayacağını söylüyor. Diğer sızıntılarda da 26 Eylül tarihi ön plana çıkıyordu, bu sebeple bu tarihin doğru olması muhtemel.

Geçtiğimiz yıl Call of Duty Next, 28 Ağustos’ta yapılmış ve beta 30 Ağustos’ta başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvimle karşılaşacağız gibi görünüyor. Ayrıca Activision geçmişteki yöntemi izlerse, beta iki aşamalı olacak. Önce sadece oyunu ön sipariş verenler ve Xbox Game Pass kullanıcıları için Erken Erişim Betası sunulacak, ardından herkesin katılabileceği Açık Beta süreci başlayacak.

Peki sizin bu yılki Call of Duty: Black Ops 7'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.